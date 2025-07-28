«Блеф на коне»: Ультиматум Трампа России сравнили с игрой в покер
США вряд ли решатся «бить горшки» в отношениях с Китаем и Индией, однако Евросоюз уже «моргнул» и согласился на сделку с Трампом, сказал в эфире НСН Евгений Минченко.
Обещание президента США Дональда Трампа повысить вторичные санкции в отношении стран, торгующих с Россией, не испугает Китай, да и вообще может быть блефом, заявил в интервью НСН политолог Евгений Минченко.
Трамп ранее заявил, что «разочарован Владимиром Путиным» и сократит срок 50-дневного ультиматума по перемирию до 10-12 дней. Если Россия не согласится за это время на перемирие, США грозят ввести 100-процентные вторичные пошлины в отношении покупателей российских энергоресурсов. Минченко сравнил это с игрой в покер.
«Пока непонятно, насколько они блефуют и к этому готовы. Это похоже на игру в покер, но Европейский Союз уже моргнул и пошел на договоренности со Штатами, хотя ЕС экономически помощнее России Сложно судить, насколько вторичные санкции напугают Индию, Китай и другие страны-покупатели российских энергоносителей. Китай, скорее, не напугают. В любом случае, бить горшки с Индией и Китаем - это спорное решение. У США и Китая сейчас нет торговой войны, они договорились договариваться, на данный момент суперсанкции против Китая приостановлены. Многое зависит от того, какие еще методы могут использовать США», - пояснил политолог.
При этом он отметил, что Трамп сейчас на волне успехов.
«Трамп сейчас на коне, он чувствует себя очень комфортно. У него несколько побед подряд, по крайней мере, он так это воспринимает. Мирная сделка Индия-Пакистан, мирная сделка Камбоджа-Таиланд, продавливание Евросоюза. Ему есть что предъявить в качестве истории успеха», - заключил собеседник НСН.
Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен ранее назвала фиаско и полной капитуляцией Франции сделку между Евросоюзом и США, в соответствии с которой европейцы должны инвестировать $600 млрд в американскую экономику и купить у США энергоносители и вооружение на $750 млрд. Взамен Трамп снизит пошлины с 30% до 15%. Политолог-американист Малек Дудаков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в этой связи, что Евросоюз не сможет выполнять условия сделки с США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru