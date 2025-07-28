Обещание президента США Дональда Трампа повысить вторичные санкции в отношении стран, торгующих с Россией, не испугает Китай, да и вообще может быть блефом, заявил в интервью НСН политолог Евгений Минченко.

Трамп ранее заявил, что «разочарован Владимиром Путиным» и сократит срок 50-дневного ультиматума по перемирию до 10-12 дней. Если Россия не согласится за это время на перемирие, США грозят ввести 100-процентные вторичные пошлины в отношении покупателей российских энергоресурсов. Минченко сравнил это с игрой в покер.