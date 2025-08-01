«Это локальная и временная история. Каждый раз после любых санкций растет стоимость перевозок, потом ситуация нормализуется, все привыкают к новым нормам. Сейчас у нас сразу две проблемы. Во-первых, новые правила захода в российские порты, когда иностранные танкеры подвергаются дополнительному досмотру. Во-вторых, это понижение потолка цены со стороны ЕС. Пока не разобрались, кто готов продолжать работать с нашей нефтью, а кто нет. Сейчас идет некий переход. Раньше возили греческие, мальтийские компании, страны будут меняться. США к потолку не присоединились. Поэтому все страны, не входящие в ЕС, не будут обращать внимание на потолок. Нашу нефть перевозит по-прежнему теневой флот, просто европейские компании будут заменены. Это проблема компаний, а не государства. На доходы государства это не влияет, с точки зрения бюджета ничего для нас не меняется. По итогам года я думаю, что компании не так много потеряют», - рассказал он.

По его словам, угрозы Трампа пока помогают российской нефтяной отрасли, так как цены растут.

«Трамп постоянно всех пугает санкциями, цена на нефть только растет, превысила уже 70 долларов за баррель. Поэтому можно предположить, что возрастающие издержки из-за перестроения флота уже компенсированы угрозами Трампа. Даже точно нельзя сказать, потеряли мы или даже больше заработали», - подытожил собеседник НСН.

Россия потеряет триллион рублей в моменте из-за санкций американского лидера Дональда Трампа против Китая и Индии, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

