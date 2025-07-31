Политолог Асафов объяснил, чем Трампа задели слова Медведева

По его мнению, рациональные слова российского политика «вполне могли проехать» по честолюбию американского лидера.

«Думаю, что это не является личным отношением, хотя, может быть, именно так и выглядит», – заключил Асафов.

Ранее Трамп грубо ответил Медведеву на его комментарии об ультиматуме США по Украине. В ответ российский политик указал, что если какие-то слова бывшего президента РФ вызывают такую реакцию, то это подтверждает правоту Москвы, сообщает RT.

