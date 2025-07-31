Политолог Асафов объяснил, чем Трампа задели слова Медведева

Ответ зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева президенту США Дональду Трампу вряд ли мог каким либо образом задеть последнего. Об этом «ФедералПресс» заявил политолог Александр Асафов.

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По его мнению, рациональные слова российского политика «вполне могли проехать» по честолюбию американского лидера.

«Думаю, что это не является личным отношением, хотя, может быть, именно так и выглядит», – заключил Асафов.

Ранее Трамп грубо ответил Медведеву на его комментарии об ультиматуме США по Украине. В ответ российский политик указал, что если какие-то слова бывшего президента РФ вызывают такую реакцию, то это подтверждает правоту Москвы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ПолитикаДональд ТрампДмитрий Медведев

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