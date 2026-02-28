Иран закрыл воздушное пространство

На фоне атак Израиля Иран закрыл все свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает агентство «Mehr» со ссылкой на официального представителя организации авиаперевозок ИРИ Маджида Ахавана.

Разочарование Трампа или атака? Иран согласился отказаться от запасов урана

28 февраля в Министерстве обороны Израиля объявили о нанесении «превентивного» удара по Ирану. В стране ввели чрезвычайное положение. Гостелерадиокомпания «Kan» сообщила, что израильская операция против ИРИ получила название «Щит Иегуды» и готовилась несколько месяцев. Агентство «Reuters» пишет, что дата атаки Израиля на Иран была определена еще несколько недель назад.

По данным «Fars», взрывы кроме Тегерана уже погремели в Куме, Исфахане, Керманшахе и Кередже. Агентство «Reuters» передавало, что верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи из Тегерана доставили в безопасное место.

Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН заявил, что американский военный удар критично ослабит ИРИ, но с учетом невыполнимых требований Вашингтона к Тегерану такой исход почти неизбежен.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АтакаВоздушное пространствоИзраильИран

