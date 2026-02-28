Иран закрыл воздушное пространство
На фоне атак Израиля Иран закрыл все свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает агентство «Mehr» со ссылкой на официального представителя организации авиаперевозок ИРИ Маджида Ахавана.
28 февраля в Министерстве обороны Израиля объявили о нанесении «превентивного» удара по Ирану. В стране ввели чрезвычайное положение. Гостелерадиокомпания «Kan» сообщила, что израильская операция против ИРИ получила название «Щит Иегуды» и готовилась несколько месяцев. Агентство «Reuters» пишет, что дата атаки Израиля на Иран была определена еще несколько недель назад.
По данным «Fars», взрывы кроме Тегерана уже погремели в Куме, Исфахане, Керманшахе и Кередже. Агентство «Reuters» передавало, что верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи из Тегерана доставили в безопасное место.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН заявил, что американский военный удар критично ослабит ИРИ, но с учетом невыполнимых требований Вашингтона к Тегерану такой исход почти неизбежен.
Горячие новости
- ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты по Израилю
- Трамп подтвердил начало военной операции США против Ирана
- В Челябинской области произошел пожар в ТЦ
- Иран закрыл воздушное пространство
- В Боливии при попадании самолета ВВС с деньгами на шоссе погибли минимум 15 человек
- В Финляндии призвали НАТО вернуться к границам 1997 года
- Израиль заявил о «превентивном» ударе по Ирану
- Под Тулой при пожаре в частном жилом доме погибли пять человек
- Новая книга Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» выйдет в апреле
- Разочарование Трампа или атака? Иран согласился отказаться от запасов урана