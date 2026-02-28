Иран закрыл воздушное пространство

28 февраля в Министерстве обороны Израиля объявили о нанесении «превентивного» удара по Ирану. В стране ввели чрезвычайное положение. Гостелерадиокомпания «Kan» сообщила, что израильская операция против ИРИ получила название «Щит Иегуды» и готовилась несколько месяцев. Агентство «Reuters» пишет, что дата атаки Израиля на Иран была определена еще несколько недель назад.

По данным «Fars», взрывы кроме Тегерана уже погремели в Куме, Исфахане, Керманшахе и Кередже. Агентство «Reuters» передавало, что верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи из Тегерана доставили в безопасное место.

Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН заявил, что американский военный удар критично ослабит ИРИ, но с учетом невыполнимых требований Вашингтона к Тегерану такой исход почти неизбежен.