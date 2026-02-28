Трамп подтвердил начало военной операции США против Ирана

Трамп заявил, что США якобы предупредили Иран не возобновлять ядерную программу после ударов, но Тегеран отказался от этого. Американский лидер также подчеркнул, что Вашингтон намерен уничтожить ракеты Ирана, полностью разрушить ракетную промышленность страны и ликвидировать военно-морские силы ИРИ. При этом американский лидер заметил, что США могут понести потери в ходе операции в Иране, но делают все, чтобы их минимизировать.

Издание «The New York Times» писало, что решение об ударах было принято после того, как Трамп разочаровался в переговорах по ядерной программе Ирана. По данным источника, американские чиновники заявили, что новая атака США на ИРИ будет мощнее, чем в июне 2025 года, когда Вашингтон атаковал иранские ядерные объекты.

28 февраля Израиль также объявил о нанесении «превентивного» удара по Ирану. В стране ввели чрезвычайное положение. Иран закрыл свое воздушное пространство, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».