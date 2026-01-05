«По стопам Асада»: Верховный лидер Ирана приготовился к побегу в Москву
На фоне заявлений США о поддержке протестов в Иране верховный лидер страны готовится к побегу в Москву, сообщает израильская разведка.
У верховного лидера Ирана, 86-летнего аятоллы Али Хаменеи, есть план эвакуации из страны в том случае, если произойдет эскалация протестов, а контроль над силовыми структурами будет потерян. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщила газета The Times.
По данным экс-сотрудника израильской разведки Бени Сабти, план предполагает побег Хаменеи в Москву, «поскольку для него нет другого места». Покинуть Тегеран верховный лидер намеревается вместе с примерно 20 помощниками и членами семьи, которые составляют его ближайшее окружение. Вместе с тем уточняется, что побег возможен только в том случае, если полиция и армия перейдут на сторону мятежников и откажутся от выполнения приказов.
Уточняется, что план основывается на опыте экс-лидера Сирии Башара Асада, сбежавшего в Москву из Дамаска в декабре 2024 года перед падением столицы. Также разведка свидетельствует о том, что Хаменеи «ослаб», большую часть времени проводит в бункере и почти не появляется на публике.
Хаменеи в свою очередь пообещал, что примет во внимание законные протесты, однако вместе с тем призвал решительно подавлять беспорядки, которые могут стать причиной нестабильности в стране.
Напомним, протесты в Иране начались 29 декабря. Они вызваны резкой девальвацией национальной валюты. Беспорядками охвачены свыше 60 городов, расположенных в 25 провинциях. Среди протестующих много студентов. По данным правозащитных организаций, погибло по меньшей мере 15 человек.
Самые массовые акции протеста отмечаются в Тегеране, наиболее ожесточенные столкновения фиксируются на юго-западе и западе страны — в Лоргедане, Керманшахе и Малекшахи.
Полиция Ирана сообщает о диверсантах, которые планировали нападения на правительственные и военные объекты. Самых активных из них задерживают, причем часть бунтовщиков призналась, что получала вознаграждение из-за границы за участие в протестах, сообщило агентство Mehr.
ОБСУЖДАЛИ В США
Иранские протесты стали темой еженедельного заседания израильского правительства, в ходе которого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху напомнил членам кабинета министров, что обсуждал беспорядки в Иране и вопросы иранского атома с президентом США Дональдом Трампом в ходе переговоров, которые прошли в Америке в конце декабря 2025 года. В ходе них Трамп и Нетаньяху сошлись во мнении, что над объектами в Иране необходимо установить «жесткий, реальный контроль», а также вывезти 400 килограммов обогащенного урана, сообщило агентство ТАСС.
Также Нетаньяху добавил, что и Израиль и США поддерживают протесты в Иране, поскольку иранский народ «берет свою судьбу в свои руки».
СЛЕДУЮЩИЕ ПОСЛЕ ВЕНЕСУЭЛЫ?
По всей видимости, поддержка США будет заключаться не только в одобрительных заявлениях в адрес бунтовщиков — США вполне могут решиться на новые военные действия после проведения военной операции в Венесуэле, сообщила газета The Guardian. И следующими целями США могут как раз Иран и Дания. Соответствующие выводы издание делает, исходя из последних заявлений Трампа. В частности, президент США говорил о том, что готов помогать протестующим в Иране.
Соответствующие заявления Трампа в Иране назвали «безрассудными и провокационными», подстрекающими к беспорядкам и насилию и нарушающими принципы Устава ООН.
