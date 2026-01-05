У верховного лидера Ирана, 86-летнего аятоллы Али Хаменеи, есть план эвакуации из страны в том случае, если произойдет эскалация протестов, а контроль над силовыми структурами будет потерян. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщила газета The Times.

По данным экс-сотрудника израильской разведки Бени Сабти, план предполагает побег Хаменеи в Москву, «поскольку для него нет другого места». Покинуть Тегеран верховный лидер намеревается вместе с примерно 20 помощниками и членами семьи, которые составляют его ближайшее окружение. Вместе с тем уточняется, что побег возможен только в том случае, если полиция и армия перейдут на сторону мятежников и откажутся от выполнения приказов.

Уточняется, что план основывается на опыте экс-лидера Сирии Башара Асада, сбежавшего в Москву из Дамаска в декабре 2024 года перед падением столицы. Также разведка свидетельствует о том, что Хаменеи «ослаб», большую часть времени проводит в бункере и почти не появляется на публике.