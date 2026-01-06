В Нью-Йорке состоялось первое заседание по делу Николаса Мадуро
Николас Мадуро назвал себя военнопленным, покидая зал заседаний суда в Нью-Йорке. Он также подчеркнул, что был похищен США.
Ночью из Венесуэлы поступили тревожные сообщения: у президентского дворца в Каракасе была слышна стрельба. СМИ распространяли информацию о вооруженных столкновениях, срочной эвакуации из правительственных зданий и даже о предполагаемой попытке государственного переворота. Однако впоследствии выяснилось, что силы безопасности вели огонь по неопознанным беспилотным летательным аппаратам. На данный момент обстановка в городе стабилизировалась и остается спокойной.
Тем временем внимание всего мира приковано к Нью‑Йорку, где перед судом предстали президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес.
Напомним, 3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Мадуро выступал в суде на испанском языке, заявил, что был похищен и назвал себя «военнопленным».
«Я — президент Венесуэлы, и я считаю себя военнопленным. Меня захватили в моём доме в Каракасе», — произнес Мадуро. Он также не признал себя виновным, пишет корреспондент CNN.
После Мадуро судья дал слово его жене Силии Флорес. Она представилась «первой леди Венесуэлы» и заявила о своей «абсолютной невиновности», пишет CNN. Они оба одеты в темные тюремные рубашки, добавил корреспондент канала.
Судья предоставил супругам право на разговор с консулом Венесуэлы. Мадуро и Флорес заявили, что хотели бы, чтобы «этот визит состоялся».
Адвокат Мадуро Барри Поллак объявил, что глава Венесуэлы сейчас не просит освобождения под залог. То же самое заявил защитник Флорес. Поллак добавил, что Мадуро — глава суверенного государства, поэтому он имеет право на привилегии и «иммунитет». Говоря о похищении Мадуро, Поллак отметил «проблемы с законностью». Кроме того, он добавил, что у Мадуро «есть особенности здоровья», которые требуют внимания. Защитник Флорес заявил, что она получила серьезные травмы во время задержания: у нее может быть «перелом» и сильные синяки на ребрах.
Прощедшее заседание длилось около получаса. Следующее назначено на 17 марта.
В то время как Мадуро присутствовал на заседании, у здания суда в Нью‑Йорке собрались как его сторонники, так и оппоненты. Участники акций выражали противоположные требования: одни настаивали на освобождении венесуэльского лидера, другие заявляли о крахе его режима.
Кроме того, в день судебного заседания в Совете Безопасности ООН было организовано срочное обсуждение операции, проведенной Соединенными Штатами. Как сообщает The New York Times, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также делегаты ряда государств (в том числе Франции) высказали опасения, что действия США могут противоречить Уставу ООН и нормам международного права.
Представители США не согласились с выдвинутыми обвинениями. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц пояснил, что речь не идет о военном конфликте с Венесуэлой. По его словам, это «правоприменительная операция», направленная против лица, которого Вашингтон не считает законным главой государства и рассматривает как человека, скрывающегося от американского правосудия.
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль, в свою очередь, высказал мнение, что Венесуэла одержала победу на заседании Совбеза ООН, ведь мировое сообщество признало, что атака США противоречит международному праву. Верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
В это же время Трамп в интервью NBC назвал самого себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, отмечает RT.
«На вопрос о том, кто в итоге главный, он ответил одним словом: «Я», — передает телеканал.
Кроме того, американский Госдеп объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов Вашингтона.
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, в свою очередь, заявила, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, ударив по Венесуэле и захватив ее главу Николаса Мадуро.
«Как только я узнала, что нам присудили Нобелевскую премию мира, я посвятила ее президенту Трампу, потому что в тот момент я верила, что он этого заслуживает. И многие люди, большинство людей говорили, что невозможно добиться того, что он сделал в субботу, 3 января. <…> То, что он сделал, как я уже сказала, является историческим», — отметила Мачадо.
В октябре Нобелевскую премию мира 2025 года присудили Марии Корине Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китай заявил о готовности защищать мир в Латинской Америке
- В Ленобласти обломки дрона упали на территории компрессорной станции
- В Нью-Йорке состоялось первое заседание по делу Николаса Мадуро
- В России в 1,9 раза снизилась интенсивность заболеваемости ОРВИ и гриппом
- Губернатор сообщил о падении шести БПЛА в Вологодской области
- В Японии шесть человек доставили в больницы после мощного землетрясения
- Казахстан и Белоруссия стали крупнейшими покупателями шоколада из России
- В Воронежской области сбитый БПЛА упал на железнодорожные пути
- Действующий глава ЦАР Туадера побеждает в первом туре выборов президента
- «Пушкинская карта» обеспечивает до 13% проданных билетов в кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru