В то время как Мадуро присутствовал на заседании, у здания суда в Нью‑Йорке собрались как его сторонники, так и оппоненты. Участники акций выражали противоположные требования: одни настаивали на освобождении венесуэльского лидера, другие заявляли о крахе его режима.



Кроме того, в день судебного заседания в Совете Безопасности ООН было организовано срочное обсуждение операции, проведенной Соединенными Штатами. Как сообщает The New York Times, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также делегаты ряда государств (в том числе Франции) высказали опасения, что действия США могут противоречить Уставу ООН и нормам международного права.

Представители США не согласились с выдвинутыми обвинениями. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц пояснил, что речь не идет о военном конфликте с Венесуэлой. По его словам, это «правоприменительная операция», направленная против лица, которого Вашингтон не считает законным главой государства и рассматривает как человека, скрывающегося от американского правосудия.



Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль, в свою очередь, высказал мнение, что Венесуэла одержала победу на заседании Совбеза ООН, ведь мировое сообщество признало, что атака США противоречит международному праву. Верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.