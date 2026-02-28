В Челябинской области произошел пожар в ТЦ
28 февраля 202610:49
В Челябинской области в Миассе загорелся торговый центр «Малахит». Об этом сообщает издание «74.RU».
По данным источника, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Согласно предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.
В МЧС отметили, что из здания ТЦ эвакуировались 45 человек. Уточняется, что на месте ЧП работают спасатели.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при пожаре в частном жилом доме под Тулой погибли пять человек.
