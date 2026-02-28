В Челябинской области произошел пожар в ТЦ

В Челябинской области в Миассе загорелся торговый центр «Малахит». Об этом сообщает издание «74.RU».

В Боливии при попадании самолета ВВС с деньгами на шоссе погибли минимум 15 человек

По данным источника, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Согласно предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

В МЧС отметили, что из здания ТЦ эвакуировались 45 человек. Уточняется, что на месте ЧП работают спасатели.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при пожаре в частном жилом доме под Тулой погибли пять человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Торговые ЦентрыМЧСПожарЧелябинская Область

