В Челябинской области произошел пожар в ТЦ

По данным источника, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Согласно предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

В МЧС отметили, что из здания ТЦ эвакуировались 45 человек. Уточняется, что на месте ЧП работают спасатели.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при пожаре в частном жилом доме под Тулой погибли пять человек.