«Приперли к линии»: НАТО обсудит Украину перед саммитом с Россией
Главы МИД НАТО проведут встречу по «украинскому вопросу» 7 января, а уже через пять дней пройдет саммит альянса с Россией, на котором вновь будет обсуждаться ситуация в Донбассе.
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в своём Twitter заявила, что внеочередное виртуальное заседание глав МИД Североатлантического альянса пройдёт 7 января.
«7 января пройдет внеочередная виртуальная встреча глав МИД стран НАТО. Они обсудят сосредоточение российских войск возле Украины, а также широкий круг вопросов европейской безопасности», — сообщила Лунгеску.
Переговоры НАТО с Россией, в свою очередь, пройдут 12 января. На них страны-участницы организации намереваются донести до российской стороны свою озабоченность «по поводу российских действий» на границе с Украиной. В России готовность к какому-либо конфликту отрицают, однако заверяют: в случае размещения вооружения на территории постсоветских стран последует жесткий ответ. МИД РФ намерен добиться письменных договоренностей с НАТО, которые зафиксируют отказ от продвижения границ альянса на восток.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что проект договора станет самым значимым документом внешнеполитической повестки, который будет обсуждаться в думе в январе наступившего года.
«Наша страна выдвинула проект договора [о гарантиях безопасности с США и НАТО]. В январе ожидается, что министр иностранных дел Сергей Лавров придет на правительственный час, и это будет одним из актуальных вопросов, которые будут обсуждаться. В зависимости от того, как США будут реагировать на проект договора, соответствующим образом и Госдума должна будет отреагировать», - рассказал депутат.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что обострение конфликта в Донбассе возможно в конце января: вероятнее всего, Украина по указу США попробует спровоцировать Россию на военный ответ.
«Что касается войск НАТО, то с высокой вероятностью ни НАТО, ни США непосредственно воевать своих солдат на Украину не отправят. Однако появление на фронте большого количества частных военных компаний с тысячами солдат, с самой современной техникой, обученных, вооруженных и оплаченных США, вполне вероятно», - считает он.
Североатлантический альянс НАТО уже «вступил» на территорию Украины – в стране присутствуют военные инструкторы и создается инфраструктура организации, такое мнение выразил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Но практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже «вступило» в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину», — считает парламентарий.
Со своей стороны, украинский народ хочет наладить добрососедские отношения с Россией, но входить в ее состав граждане не желают, а все заявления депутатов за интеграцию являются политическим хайпом, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Я сторонник того, что Украина все-таки должна определиться со своим статусом. Украина должна быть экономически там, где есть ее интерес, без всяких ограничений с запада или с востока. При таких условиях у нее есть какие-то шансы на выживание. При любых других раскладах, или при попытке присоединиться к западной или к российской цивилизации – это невозможно. Украина, к большому сожалению, за это время перестала быть независимым и суверенным государством. Сейчас государство фактически находится под внешним управлением и это большая проблема, которую надо решать», - резюмировал Килинкаров.
Если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«К сожалению, сегодня голос Евросоюза во многом зависит от мнения и позиции США. Нет четко выработанной своей позиции, их мнение основывается на позиции Соединенных Штатов. Россия имеет право требовать, она это делает в соответствии с ранее выработанными договоренностями и действует в соответствии с ранее подписанными международными соглашениями. Это очень непростая ситуация, и ее нерешение приведет к очень серьезным рискам и возможным конфликтам. Если Москва не добьется своего – будет гонка вооружений. Вероятность плохого исхода есть, но будем надеяться на разум некоторых западных политиков», - заключил Чепа.
Президент Владимир Путин, рассуждая о «красных линиях» в вопросах безопасности России, отметил, что Россию «приперли к такой линии, что нам дальше двигаться некуда». Об этом российский лидер 26 декабря заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». Президент подчеркнул, что отступать России некуда.
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