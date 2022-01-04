«Приперли к линии»: НАТО обсудит Украину перед саммитом с Россией

Переговоры НАТО с Россией, в свою очередь, пройдут 12 января. На них страны-участницы организации намереваются донести до российской стороны свою озабоченность «по поводу российских действий» на границе с Украиной. В России готовность к какому-либо конфликту отрицают, однако заверяют: в случае размещения вооружения на территории постсоветских стран последует жесткий ответ. МИД РФ намерен добиться письменных договоренностей с НАТО, которые зафиксируют отказ от продвижения границ альянса на восток.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что проект договора станет самым значимым документом внешнеполитической повестки, который будет обсуждаться в думе в январе наступившего года.

«Наша страна выдвинула проект договора [о гарантиях безопасности с США и НАТО]. В январе ожидается, что министр иностранных дел Сергей Лавров придет на правительственный час, и это будет одним из актуальных вопросов, которые будут обсуждаться. В зависимости от того, как США будут реагировать на проект договора, соответствующим образом и Госдума должна будет отреагировать», - рассказал депутат.



Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что обострение конфликта в Донбассе возможно в конце января: вероятнее всего, Украина по указу США попробует спровоцировать Россию на военный ответ.

«Что касается войск НАТО, то с высокой вероятностью ни НАТО, ни США непосредственно воевать своих солдат на Украину не отправят. Однако появление на фронте большого количества частных военных компаний с тысячами солдат, с самой современной техникой, обученных, вооруженных и оплаченных США, вполне вероятно», - считает он.