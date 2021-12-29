«Гонка вооружений»: В Госдуме предрекли конфликты в случае расширения НАТО на восток

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 29 декабря заявил, что требования России в рамках проекта по гарантиям безопасности, предполагающие отказ НАТО от расширения на восток, неприемлемы. Боррель также обвинил Москву в том, что она хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Евросоюза.

«К сожалению, сегодня голос Евросоюза во многом зависит от мнения и позиции США. Нет четко выработанной своей позиции, их мнение основывается на позиции Соединенных Штатов. Россия имеет право требовать, она это делает в соответствии с ранее выработанными договоренностями и действует в соответствии с ранее подписанными международными соглашениями. Это очень непростая ситуация, и ее нерешение приведет к очень серьезным рискам и возможным конфликтам. Если Москва не добьется своего – будет гонка вооружений. Вероятность плохого исхода есть, но будем надеяться на разум некоторых западных политиков», - отметил Чепа.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, в частности, США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, а также не принимать в альянс постсоветские страны. Как отмечал профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.

