Путин рассказал, что нужно России для развития электротранспорта

В ходе церемонии открытия первого производственного комплекса в кластере производств электрических батарей он указал, что российские системы накопления энергии пользуются всё большим спросом.

По словам главы государства, данные «технологии применяются для выпуска различной продукции гражданского и специального назначения, включая автономные системы, робототехнику и электрические виды транспорта».

«Для развития этих перспективных направлений нам необходимы собственные современные источники накопления энергии», - заключил он.

Ранее Путин заявил, что построенные по российскому дизайну атомные станции «являются самыми востребованными в мире», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

