Путин рассказал, что нужно России для развития электротранспорта
Для развития электротранспорта России нужны собственные и современные источники накопления энергии. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе церемонии открытия первого производственного комплекса в кластере производств электрических батарей он указал, что российские системы накопления энергии пользуются всё большим спросом.
По словам главы государства, данные «технологии применяются для выпуска различной продукции гражданского и специального назначения, включая автономные системы, робототехнику и электрические виды транспорта».
«Для развития этих перспективных направлений нам необходимы собственные современные источники накопления энергии», - заключил он.
Ранее Путин заявил, что построенные по российскому дизайну атомные станции «являются самыми востребованными в мире», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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