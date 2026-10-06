Рубио: США стремятся завершить украинский конфликт

Общаясь с журналистами в Исландии, он указал, что в настоящее время Вашингтон сосредоточен на том, чтобы добиться завершения украинского конфликта.

«Если это возможно», - сказал дипломат.

Также Рубио добавил, что вопрос о членстве Украины в НАТО на повестке дня сейчас не стоит.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласен принять участие в трехсторонних переговорах с представителями России и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

