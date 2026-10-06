Рубио: США стремятся завершить украинский конфликт
Соединённые Штаты хотят играть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Общаясь с журналистами в Исландии, он указал, что в настоящее время Вашингтон сосредоточен на том, чтобы добиться завершения украинского конфликта.
«Если это возможно», - сказал дипломат.
Также Рубио добавил, что вопрос о членстве Украины в НАТО на повестке дня сейчас не стоит.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласен принять участие в трехсторонних переговорах с представителями России и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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