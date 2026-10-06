Нельзя игнорировать такие симптомы, как одышка или учащенное сердцебиение без причины, а после 35 лет раз в год обязательно проходить диспансеризацию и следить за своим давлением. Об этом НСН рассказал врач кардиолог-терапевт Андрей Кондрахин.

Почти шесть из десяти человек с повышенным давлением не знают о своей болезни и не лечатся, а у половины тех, кто все же принимает лекарства, давление остается неконтролируемым, пишет журнал BMJ Public Health. Такую картину выявил анализ данных 1,4 миллиона жителей Англии. Кондрахин раскрыл, что эти цифры применимы и к ситуации в России.

«Да, это факт. И мы в России укладываемся примерно в те же статистические показатели. Не зря гипертонию называют „ласковым убийцей“. Большинство пациентов считают, что если они себя хорошо чувствуют, то ходить к врачам незачем. Но с возрастом организм изнашивается, и люди действительно не уделяют должного внимания своему здоровью. У нас есть барорецепторы, задача которых — поддерживать давление на уровне 120/80, где бы мы ни находились. Когда у человека повышается давление, организм постепенно привыкает к новым показателям и калибрует барорецепторы. Например, если изначально давление было 120/80, а затем стало 130/80, организм может не реагировать на эти изменения, пока сосуды ещё эластичны. Далее давление продолжает повышаться, и это замечается только случайно, при измерении артериального давления», — рассказал он.

Также врач раскрыл, что причиной повышенного давления, как правило, является лишний вес, курение, малоподвижный образ жизни и сахарный диабет.

«Со временем сосуды становятся как шарик, который раздувает до бесконечности. В какой-то момент он лопнет. Человек чувствует, что ему плохо, либо когда уже инсульт, либо инфаркт, либо аневризма. Бывает одышка при физической нагрузке или чаще бьется сердце, но на это не обращают внимания. Если врач выявил вам повышенное давление, надо сразу принять, что вы болеете и найти причину: прежде всего это курение, лишняя масса тела, гиподинамия, сахарный диабет. Делаем исследования, которые подтвердят, что это давление локальное, чтобы исключить заболевание почек или эндокринной системы. Лечение идет лекарствами, которые снижают давление. Для каждого человека они подбираются индивидуально. Диспансеризация должна быть уже после 35 лет. К этому возрасту начинают формироваться болезни. То есть надо обязательно раз в год проходить чек-ап, как ТО для машины», — подытожил он.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что снизить риск диабета помогут поддержание нормального веса, достаточно активный образ жизни и правильное питание, передает «Радиоточка НСН».

