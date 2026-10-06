Песков: Прямую линию Путина вновь совместят с большой пресс-конференцией

Прямая линия президента РФ Владимира Путина в этом году вновь совместят с ежегодной большой пресс-конференцией. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин получил выпечку из пекарни, владелец которой задавал вопрос на «прямой линии»

По его словам, подготовка к мероприятию уже началась.

Ранее представитель Кремля рассказал, что планируется использовать нейросеть Сбербанка, что позволит обработать большее количество обращений.

В 2025 году совмещённая с пресс-конференцией прямая линия Путина состоялась 19 декабря. Она продлилась почти четыре с половиной часа. Глава государства ответил более чем на 100 вопросов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПрямая Линия С Владимиром ПутинымВладимир Путин

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