Песков: Прямую линию Путина вновь совместят с большой пресс-конференцией

По его словам, подготовка к мероприятию уже началась.

Ранее представитель Кремля рассказал, что планируется использовать нейросеть Сбербанка, что позволит обработать большее количество обращений.

В 2025 году совмещённая с пресс-конференцией прямая линия Путина состоялась 19 декабря. Она продлилась почти четыре с половиной часа. Глава государства ответил более чем на 100 вопросов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

