Песков: Прямую линию Путина вновь совместят с большой пресс-конференцией
Прямая линия президента РФ Владимира Путина в этом году вновь совместят с ежегодной большой пресс-конференцией. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, подготовка к мероприятию уже началась.
Ранее представитель Кремля рассказал, что планируется использовать нейросеть Сбербанка, что позволит обработать большее количество обращений.
В 2025 году совмещённая с пресс-конференцией прямая линия Путина состоялась 19 декабря. Она продлилась почти четыре с половиной часа. Глава государства ответил более чем на 100 вопросов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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