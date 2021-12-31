Альянс НАТО уже «вступил» на Украину – депутат Госдумы Затулин
Североатлантический альянс НАТО уже «вступил» на Украину – в стране уже присутствуют инструкторы и создается инфраструктура организации, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в комментарии РИА Новости.
«Но практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже «вступило» в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину», — считает парламентарий.
По его словам, на Украине уже работают западные инструкторы, действуют военные и консультанты, создаются различные базы.
«Всё это обратимо при желании. Как раз этого, как мне кажется, и добивается президент России», — цитирует Затулина RT.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Североатлантический альянс не будет участвовать в войне против России на стороне Украины, иначе разгорится конфликт мирового масштаба.
«Я думаю, что НАТО не поддержит Украину. Но опять же, если говорить об исторических аналогиях, то в свое время Великобритания в начале Первой мировой войны, а также в начале Второй мировой войны всем своим видом демонстрировала, что не вмешается. Поэтому все может быть. Но считаю все-таки непосредственное участие НАТО в войне против России на стороне Украины маловероятным, поскольку это, действительно, чревато конфликтом мирового масштаба. Я сильно сомневаюсь, что НАТО готово к этому конфликту. Войну достаточно легко начать, но чрезвычайно сложно окончить», - отметил Стрелков.
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