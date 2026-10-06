Одна тренировка в неделю даст только эффект плацебо: заниматься спортом нужно как минимум три раза в неделю. Об этом НСН рассказала создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.

Ньюкаслский университет (NU) заявил, что чтобы стать сильнее, не обязательно проводить в зале часы: заметный прирост силы может дать даже одна силовая тренировка в неделю — особенно людям, которые только начинают заниматься, пишет «Газета.ру». Кожевникова высмеяла это утверждение и объяснила, почему это совершенно не так.

«Одну тренировку в неделю нельзя считать эффективной. Может быть, это такая маркетинговая история, которая позволяет хотя бы каким-то образом лояльно втянуть людей в спортивный образ жизни. Я три раза в неделю хожу на танцы и два раза в неделю занимаюсь в силовом формате в зале, и не скажу, что я качок. Два раза в неделю — это такое поддержание. Три – это уже, чтобы стремиться к результату. А один раз — это просто, чтобы совесть не мучила. Эффект плацебо. Если мы вспомним прошлые века, то увидим, что люди вели намного более активный образ жизни. Как сложен человек? У него довольно длинные ноги, руки. То есть мы физически сложены для движения, но никак не для того, чтобы сидеть и держаться за руль», — рассказала она.