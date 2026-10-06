«Эффект плацебо!»: Фитнес-тренер высмеяла пользу от одной тренировки в неделю
Дарья Кожевникова напомнила НСН, что человек создан для постоянной физической активности, а советы начать с одной тренировки в неделю являются просто способом успокоить совесть.
Одна тренировка в неделю даст только эффект плацебо: заниматься спортом нужно как минимум три раза в неделю. Об этом НСН рассказала создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.
Ньюкаслский университет (NU) заявил, что чтобы стать сильнее, не обязательно проводить в зале часы: заметный прирост силы может дать даже одна силовая тренировка в неделю — особенно людям, которые только начинают заниматься, пишет «Газета.ру». Кожевникова высмеяла это утверждение и объяснила, почему это совершенно не так.
«Одну тренировку в неделю нельзя считать эффективной. Может быть, это такая маркетинговая история, которая позволяет хотя бы каким-то образом лояльно втянуть людей в спортивный образ жизни. Я три раза в неделю хожу на танцы и два раза в неделю занимаюсь в силовом формате в зале, и не скажу, что я качок. Два раза в неделю — это такое поддержание. Три – это уже, чтобы стремиться к результату. А один раз — это просто, чтобы совесть не мучила. Эффект плацебо. Если мы вспомним прошлые века, то увидим, что люди вели намного более активный образ жизни. Как сложен человек? У него довольно длинные ноги, руки. То есть мы физически сложены для движения, но никак не для того, чтобы сидеть и держаться за руль», — рассказала она.
При этом Кожевникова также напомнила, что из-за низкой физической активности сильно "помолодели" заболевания спины. Более того, по ее словам, что для эффекта от силовых тренировок не обязательно сразу поднимать большие веса.
«У нас улучшилось качество жизни, но мы пренебрегаем активностями и в конечном счете получаем проблемы со спиной. Грыжи, заболевания опорно-двигательного аппарата. Грыжи "молодеют" просто неимоверно. Тренироваться нужно регулярно и минимум 3 раза в неделю. Не обязательно сразу тягать 100 килограмм, можно чуть подольше поработать с 10-20 килограммами, но главное, чтобы была правильная техника», — подытожила она.
Ранее Кожевникова раскрыла НСН, что для формирования устойчивых привычек необходимо придерживаться их в течение 21 дня. При этом результат от занятий спортом можно получить уже за три месяца, однако главное в этом процессе — регулярность.
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