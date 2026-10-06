Милонов поддержал идею повышения налога на некоторые морепродукты
Льготы не должны распространяться на морские деликатесы. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Парламентарий указал, что поддерживает идею главы Совета Федерации Валентины Матвиенко о повышении НДС для производителей устриц, лобстеров, омаров и лангустинов, отметив, что ранее не знал некоторых названий.
«Я думал это персонажи фильмов ужасов... Оказывается, такая деликатесная еда. Я считаю, что если я за обычную еду плачу нормальный налог, почему за эти нужно платить льготные?» — сказал Милонов.
Он добавил, что можно заплатить полный налог в 22% и спокойно поесть «устриц или этих ваших тарантулов».
Ранее Матвиенко призвала повысить НДС на деликатесы с 10% до 22% ради пополнения бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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