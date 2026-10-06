Милонов поддержал идею повышения налога на некоторые морепродукты

Парламентарий указал, что поддерживает идею главы Совета Федерации Валентины Матвиенко о повышении НДС для производителей устриц, лобстеров, омаров и лангустинов, отметив, что ранее не знал некоторых названий.

«Я думал это персонажи фильмов ужасов... Оказывается, такая деликатесная еда. Я считаю, что если я за обычную еду плачу нормальный налог, почему за эти нужно платить льготные?» — сказал Милонов.

Он добавил, что можно заплатить полный налог в 22% и спокойно поесть «устриц или этих ваших тарантулов».

Ранее Матвиенко призвала повысить НДС на деликатесы с 10% до 22% ради пополнения бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

