Ртуть, кадмий и другие вещества очень опасны для организма животного: они накапливаются в теле и приводят к патологиям. Об этом НСН рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева.

Исследователи организации Clean Label Project обнаружили тяжелые металлы в кормах для кошек. Так, исследовались 100 образцов кормов 62 брендов, в том числе таких известных марок, как Royal Canin, Purina, Hill’s и Sheba, пишет The Economic Times. В 99 из них был обнаружен свинец, в 96% — кадмий, в 94% — мышьяк, а в продуктах с рыбой и морепродуктами уровень ртути был в 18 раз выше, чем в остальных образцах. Гольнева ужаснулась этим данным.

«Конечно, это очень опасно. Если это действительно так, то странно, что такие корма вообще присутствуют на рынке. Ртуть, как и другие вредные вещества, накапливается в организме — это крайне вредно и может приводить к серьёзным патологиям. Речь идёт о марках с мировым именем: у них должен быть достаточно строгий контроль качества. Я удивлена, что в продукции таких фирм могут обнаруживаться подобные вещества. У зарубежных гигантов вроде Royal Canin и Purina состав открыт, и они, по идее, проходят многоступенчатые проверки. Royal Canin и Purina по‑прежнему представлены на нашем рынке — в том числе потому, что их заводы расположены и на территории России, то есть часть продукции производится у нас», — отметила она.