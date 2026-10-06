Ветеринары забили тревогу из-за тяжелых металлов в популярных кормах для животных
Татьяна Гольнева заявила НСН, что в открытом доступе нет исследований состава российских кормов для животных, что вызывает тревогу у специалистов.
Ртуть, кадмий и другие вещества очень опасны для организма животного: они накапливаются в теле и приводят к патологиям. Об этом НСН рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева.
Исследователи организации Clean Label Project обнаружили тяжелые металлы в кормах для кошек. Так, исследовались 100 образцов кормов 62 брендов, в том числе таких известных марок, как Royal Canin, Purina, Hill’s и Sheba, пишет The Economic Times. В 99 из них был обнаружен свинец, в 96% — кадмий, в 94% — мышьяк, а в продуктах с рыбой и морепродуктами уровень ртути был в 18 раз выше, чем в остальных образцах. Гольнева ужаснулась этим данным.
«Конечно, это очень опасно. Если это действительно так, то странно, что такие корма вообще присутствуют на рынке. Ртуть, как и другие вредные вещества, накапливается в организме — это крайне вредно и может приводить к серьёзным патологиям. Речь идёт о марках с мировым именем: у них должен быть достаточно строгий контроль качества. Я удивлена, что в продукции таких фирм могут обнаруживаться подобные вещества. У зарубежных гигантов вроде Royal Canin и Purina состав открыт, и они, по идее, проходят многоступенчатые проверки. Royal Canin и Purina по‑прежнему представлены на нашем рынке — в том числе потому, что их заводы расположены и на территории России, то есть часть продукции производится у нас», — отметила она.
По словам Гольневой, у экспертов остаются серьёзные вопросы к качеству отечественной продукции.
«Многие иностранные марки ушли с рынка, но за эти годы российские производители заметно нарастили объёмы импортозамещения. При этом, на мой взгляд, отечественные корма не подвергаются столь же тщательному контролю, как зарубежные. Поэтому сложно однозначно сказать, какие корма лучше. В любом случае альтернатива импортным кормам в России есть. Однако проблема в том, что открытых исследований по российским кормам практически нет в доступе — и остаётся неясным, насколько тщательные проверки они проходят», — подытожила она.
Корма брендов Royal Canin (завод в Подмосковье) и Purina (производство в Калужской области) выпускаются на локальных площадках в России, часть продукции бренда Sheba также производится в стране, а с 6 февраля 2024 года Россельхознадзор приостановил ввоз кормов компании Hill’s — в том числе с итальянского предприятия, ставшего последней площадкой поставок в Россию, из‑за неоднократных случаев поставки некачественной продукции.
Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил НСН, что после введения санкций против западных производителей кормов для животных российская продукция стала необоснованно дороже, а качество ее, напротив, ухудшилось.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Основателю «Like Центра» Шабутдинову смягчили наказание
- Ветеринары забили тревогу из-за тяжелых металлов в популярных кормах для животных
- Мишустин поручил усилить защиту учётных записей на «Госуслугах»
- Милонов поддержал идею повышения налога на некоторые морепродукты
- Блокировка по щелчку: Почему Сбер не защитит криптовалюту россиян от США
- Песков: Прямую линию Путина вновь совместят с большой пресс-конференцией
- «Эффект плацебо!»: Фитнес-тренер высмеяла пользу от одной тренировки в неделю
- Рубио: США стремятся завершить украинский конфликт
- Ласковый убийца: Какие симптомы высокого давления нельзя игнорировать
- Туроператоры раскрыли, куда исчезли горящие путевки