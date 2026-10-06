Мишустин поручил усилить защиту учётных записей на «Госуслугах»
Необходимо усилить защиту учётных записей на портале «Госуслуги». Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе выступления на пленарной сессии «Результаты. Возможности. Перспективы» он отметил, что порталом пользуются уже 120 млн человек.
«Министерству цифрового развития, конечно, необходимо усилить защиту... Их данные должны надёжно храниться... Надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней», - сказал глава кабмина.
Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что на «Госуслугах» появится «красная кнопка» для защиты от аферистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Основателю «Like Центра» Шабутдинову смягчили наказание
- Ветеринары забили тревогу из-за тяжелых металлов в популярных кормах для животных
- Мишустин поручил усилить защиту учётных записей на «Госуслугах»
- Милонов поддержал идею повышения налога на некоторые морепродукты
- Блокировка по щелчку: Почему Сбер не защитит криптовалюту россиян от США
- Песков: Прямую линию Путина вновь совместят с большой пресс-конференцией
- «Эффект плацебо!»: Фитнес-тренер высмеяла пользу от одной тренировки в неделю
- Рубио: США стремятся завершить украинский конфликт
- Ласковый убийца: Какие симптомы высокого давления нельзя игнорировать
- Туроператоры раскрыли, куда исчезли горящие путевки