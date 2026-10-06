Мишустин поручил усилить защиту учётных записей на «Госуслугах»

В ходе выступления на пленарной сессии «Результаты. Возможности. Перспективы» он отметил, что порталом пользуются уже 120 млн человек.

«Министерству цифрового развития, конечно, необходимо усилить защиту... Их данные должны надёжно храниться... Надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней», - сказал глава кабмина.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что на «Госуслугах» появится «красная кнопка» для защиты от аферистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

