Путин: России дальше отступать некуда
Президент Владимир Путин, рассуждая о «красных линиях» в вопросах безопасности России, отметил, что Россию «приперли к такой линии, что нам дальше двигаться некуда». Об этом российский лидер заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Ну, я же ведь говорил о "красных линиях", через которые, мы считаем, нельзя переходить. Я хочу, чтобы всем было понятно, и у нас в стране, и за рубежом, нашим партнерам чтобы было понятно: дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда!» - сказал глава государства.
Путин напомнил, если инфраструктура НАТО будет продвигаться дальше и появится на Украине, это станет реальной угрозой безопасности России.
«Ну я же уже говорил: поставят ракетные системы... на Украину, четыре-пять минут подлетного времени до Москвы. Ну, куда же нам теперь двигаться-то? Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: остановитесь! Вот в этом все и дело», - заявил президент.
МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО, в частности, обязуются исключить присоединение к альянсу Украины, а США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток.
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