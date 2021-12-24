«Масштабная катастрофа»: В Госдуме напомнили Турции о рисках в Донбассе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 24 декабря заявил, что конфликт между Россией и Украиной достиг опасного уровня. При этом Чавушоглу подчеркнул, что Турция не будет игнорировать близкие отношения с Киевом из-за разногласий между странами.

«Я думаю, что подобного рода заявления не говорят о конфронтации именно с нашей страной. Но я хочу отметить, что сегодня Россия занимает достаточно конструктивную позицию, в первую очередь заботится о национальных интересах своей страны. Не последняя роль для России и безопасность на европейском континенте. Турции следовало бы поддерживать те инициативы, те требования, которые сегодня выдвинуты Россией по отношению к странам альянса. Во всяком случае, занимать конструктивную позицию. Взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Турцией все ровно дает соответствующие плоды, и, все-таки, думаю, что Турция будет занимать конструктивную позицию в этом вопросе. Заявления МИД Турции не говорят о деструктивной позиции по отношению к России, тем более о некой воинствующей риторике», - отметил Швыткин.

Депутат подчеркнул, что Россия не находится в состоянии войны по отношению к Украине и не собирается нападать на государство.

«В дипломатическом плане заявления МИД Турции не идут во вред внешнеполитической деятельности России. Но они еще раз говорят о том, что нам есть, над чем работать в плане внешнеполитического ведомства в части разъяснений позиций нашей страны. Но, думаю, Турции нужно тоже понимать те риски, которые несет сегодня руководство Украины в части геноцида по отношению к жителям Донбасса. Этот геноцид в конечном итоге может превратиться вообще в некую катастрофу достаточно большого масштаба. Все сегодня должны быть заинтересованы в мирном существовании всех народов», - резюмировал Швыткин.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО, в частности, обязуются исключить присоединение к альянсу Украины, а США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Как заявлял военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», сенат США проголосует за принятие договора о гарантиях безопасности с Россией только в том случае, если здание конгресса в Вашингтоне займет российский спецназ.

