«Масштабная катастрофа»: В Госдуме напомнили Турции о рисках в Донбассе
Заявления МИД Турции о связях с Украиной не воинственные, но Анкаре следовало бы поддержать требования Москвы к НАТО - ради всеобщего блага, заявил НСН Юрий Швыткин.
Руководству Турции следует занимать конструктивную позицию по отношению к требованиям гарантий безопасности, которые Россия выдвинула США и странам НАТО, заявил заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 24 декабря заявил, что конфликт между Россией и Украиной достиг опасного уровня. При этом Чавушоглу подчеркнул, что Турция не будет игнорировать близкие отношения с Киевом из-за разногласий между странами.
«Я думаю, что подобного рода заявления не говорят о конфронтации именно с нашей страной. Но я хочу отметить, что сегодня Россия занимает достаточно конструктивную позицию, в первую очередь заботится о национальных интересах своей страны. Не последняя роль для России и безопасность на европейском континенте. Турции следовало бы поддерживать те инициативы, те требования, которые сегодня выдвинуты Россией по отношению к странам альянса. Во всяком случае, занимать конструктивную позицию. Взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Турцией все ровно дает соответствующие плоды, и, все-таки, думаю, что Турция будет занимать конструктивную позицию в этом вопросе. Заявления МИД Турции не говорят о деструктивной позиции по отношению к России, тем более о некой воинствующей риторике», - отметил Швыткин.
Депутат подчеркнул, что Россия не находится в состоянии войны по отношению к Украине и не собирается нападать на государство.
«В дипломатическом плане заявления МИД Турции не идут во вред внешнеполитической деятельности России. Но они еще раз говорят о том, что нам есть, над чем работать в плане внешнеполитического ведомства в части разъяснений позиций нашей страны. Но, думаю, Турции нужно тоже понимать те риски, которые несет сегодня руководство Украины в части геноцида по отношению к жителям Донбасса. Этот геноцид в конечном итоге может превратиться вообще в некую катастрофу достаточно большого масштаба. Все сегодня должны быть заинтересованы в мирном существовании всех народов», - резюмировал Швыткин.
МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО, в частности, обязуются исключить присоединение к альянсу Украины, а США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Как заявлял военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», сенат США проголосует за принятие договора о гарантиях безопасности с Россией только в том случае, если здание конгресса в Вашингтоне займет российский спецназ.
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