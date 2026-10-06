Основателю «Like Центра» Шабутдинову смягчили наказание
Мосгорсуд смягчил наказание основателю «Like Центра» Аязу Шабутдинову, осуждённому за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
В октябре 2025 года Пресненский суд Москвы признал инфокоуча виновным и назначил ему семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Мосгорсуд принял во внимание возмещение ущерба потерпевшим и раскаяние Шабутдинова и уменьшил срок до шести лет.
Адвокат Дмитрий Григориади рассказал, что блогер уже имеет право подать на условно-досрочное освобождение, так как уже отсидел необходимый для этого срок.
Ранее Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим. Всего же ему было предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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