«Политический хайп»: На Украине выступили против воссоединения с Россией
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил, что между странами нет даже нормальных добрососедских отношений.
Украинский народ хочет наладить добрососедские отношения с Россией, но входить в ее состав граждане не желают, заявления депутатов за интеграцию являются политическим хайпом, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива 29 декабря предложил создать союзное государство России и Украины. По его словам, Россия имеет право на территорию, относящуюся к нынешней Украине. Парламентарий также высказал мнение, что народы должны воссоединиться и совместно противостоять Западу.
«Народ Украины в большей степени против воссоединения России и Украины. Надо объективности ради сказать, что в отношении независимости государства там полный консенсус. То есть подавляющее большинство хочет управлять страной самостоятельно, без участия России, это все очевидно и понятно. Это все иллюзии в отношении того, что люди хотят воссоединиться или еще что-то. Люди хотят наладить нормальные экономические и политические взаимоотношения с Россией. Но то, что касается возможности воссоединения в полной мере, то есть вхождения Украины в состав Российской Федерации – таких настроений на сегодняшний день на Украине нет. Заявления Кивы – это политический хайп. Кива был склонен к этому. Человек хайпует, это его право, ему нравится так, наверное», - отметил Килинкаров.
По его словам, создать в будущем союз Украины и России будет чрезвычайно трудно, так как между странами практически полностью отсутствуют нормальные отношения.
«На самом деле это не так просто, как кому-то кажется, что завтра приняли решение и все объединились. Мы даже не дошли до этапа взаимоотношений между Украиной и Россией, хотя бы до таких, как между Белоруссией и Россией. Еще очень длительный путь. На этом пути должны быть созданы определенные взаимовыгодные условия, при которых более сильные интеграционные процессы были бы возможны. Но на сегодняшний день мы еще и близко не подошли к такой ситуации. Сегодня надо хотя бы надо закончить этот конфликт на Донбассе, наладить добрососедские отношения каким-то образом. Мы еще очень далеки от этого всего», - сказал Килинкаров.
Экс-депутат также подчеркнул, что после распада СССР идея воссоединения с Россией в Киеве не рассматривалась.
«Украина с 1990-х годов делала все для того, чтобы быть подальше от России. Изначально этот проект еще при Кучме назывался «Украина - не Россия», а при Ющенко уже фактически начал формироваться новый проект «Украина - анти-Россия». И сегодня мы являемся свидетелями уже в полной мере реализации второго проекта. Я сторонник того, что Украина все-таки должна определиться со своим статусом. Украина должна быть экономически там, где есть ее интерес, без всяких ограничений с запада или с востока. При таких условиях у нее есть какие-то шансы на выживание. При любых других раскладах, или при попытке присоединиться к западной или к российской цивилизации – это невозможно. Украина, к большому сожалению, за это время перестала быть независимым и суверенным государством. Сейчас государство фактически находится под внешним управлением и это большая проблема, которую надо решать. В противном случае просто нет шансов абсолютно никаких на существование как самостоятельного государства», - резюмировал Килинкаров.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что конфликт в Донбассе выгоден Киеву и его кураторам в Вашингтоне, которые намерены и дальше его поддерживать.
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