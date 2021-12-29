«Политический хайп»: На Украине выступили против воссоединения с Россией

«Народ Украины в большей степени против воссоединения России и Украины. Надо объективности ради сказать, что в отношении независимости государства там полный консенсус. То есть подавляющее большинство хочет управлять страной самостоятельно, без участия России, это все очевидно и понятно. Это все иллюзии в отношении того, что люди хотят воссоединиться или еще что-то. Люди хотят наладить нормальные экономические и политические взаимоотношения с Россией. Но то, что касается возможности воссоединения в полной мере, то есть вхождения Украины в состав Российской Федерации – таких настроений на сегодняшний день на Украине нет. Заявления Кивы – это политический хайп. Кива был склонен к этому. Человек хайпует, это его право, ему нравится так, наверное», - отметил Килинкаров.

По его словам, создать в будущем союз Украины и России будет чрезвычайно трудно, так как между странами практически полностью отсутствуют нормальные отношения.

«На самом деле это не так просто, как кому-то кажется, что завтра приняли решение и все объединились. Мы даже не дошли до этапа взаимоотношений между Украиной и Россией, хотя бы до таких, как между Белоруссией и Россией. Еще очень длительный путь. На этом пути должны быть созданы определенные взаимовыгодные условия, при которых более сильные интеграционные процессы были бы возможны. Но на сегодняшний день мы еще и близко не подошли к такой ситуации. Сегодня надо хотя бы надо закончить этот конфликт на Донбассе, наладить добрососедские отношения каким-то образом. Мы еще очень далеки от этого всего», - сказал Килинкаров.

Экс-депутат также подчеркнул, что после распада СССР идея воссоединения с Россией в Киеве не рассматривалась.