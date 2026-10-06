Статус Сбербанка как депозитария для торгов криптовалютой не защитит кошельки россиян в случае блокировок со стороны США, рассказал НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.

Сбербанк подал в Банк России (ЦБ) заявление на получение статуса цифрового депозитария для торгов криптовалютой. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Статус цифрового депозитария дает право вести учет цифровых валют и цифровых прав, обеспечивать их переход и предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых такие активы учитываются. На первом этапе планируется поддержка BTC (биткоин), ETH (эфириум) и USDT. Голубовский раскрыл, что это означает на практике.