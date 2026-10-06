Блокировка по щелчку: Почему Сбер не защитит криптовалюту россиян от США
Дмитрий Голубовский заявил НСН, что американцы замораживают кошельки с USDT легко и просто: такое уже случалось с иранскими, корейскими и российскими кошельками.
Статус Сбербанка как депозитария для торгов криптовалютой не защитит кошельки россиян в случае блокировок со стороны США, рассказал НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
Сбербанк подал в Банк России (ЦБ) заявление на получение статуса цифрового депозитария для торгов криптовалютой. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Статус цифрового депозитария дает право вести учет цифровых валют и цифровых прав, обеспечивать их переход и предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых такие активы учитываются. На первом этапе планируется поддержка BTC (биткоин), ETH (эфириум) и USDT. Голубовский раскрыл, что это означает на практике.
«Механика прав собственности такая же, как при владении ценными бумагами. Когда вы покупаете в приложении брокера акции, они учитываются на вашем счету. Вы можете быть непосредственно акционером, а при покупке в приложении номинальный держатель акции – это депозитарий. Для рынка ценных бумаг это работает бесперебойно, сбоев не было. Для человека это будет выглядеть так, что он владеет криптовалютой, но на самом деле владеть будет банк. И сам банк должен хранить криптовалюту уже где-то на кошельках. А прецеденты заморозки кошельков были, например, в ETH. Поэтому Сбербанк не снимает риски блокировки активов. Я уже не говорю про USDT, они блокируются по щелчку пальцев. Поэтому если банк будет эту информацию держать открыто, все деньги могут отобрать. Американцы морозят кошельки с USDT легко и просто, они морозили иранские, корейские и российские кошельки, которые подозревали в обходе ограничений», - предупредил он.
Более 80 банков в России подключились к программе для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн». Об этом заявил глава управления оценки рисков Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Шевляков.
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