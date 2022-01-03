QR-коды, техосмотр и НАТО: чем займется Госдума в грядущем году

«Правительство будет торопить с принятием этого законопроекта, тем более, как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, уже готовы поправки в этот закон. А вообще план законопроектной деятельности уже известен, законы в основном уже были приняты в первом чтении. Среди наиболее чувствительных законопроектов – это закон об уголовном наказании за превышение скорости и закон об отказе от техосмотра. Если говорить о нашем комитете, для нас чрезвычайно важны социальные проекты. Это закон о господдержке многодетных семей, о запрете суррогатного материнства, правда, пока для иностранных граждан. Мы запускаем поправки в закон о защите детей от СМИ, где будет полный запрет на пропаганду девиантного сексуального поведения, будем проводить парламентские слушания во второй половине февраля. Полагаем, что итогом станут поправки в уже действующий закон о СМИ и закон о безопасном интернете», - рассказала депутат.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что громких законов в комитете не готовят, однако технические документы постоянно находятся в работе.

«Законопроекты, конечно, есть в Государственной думе, и в том числе касающиеся дипломатической службы, но все-таки главный вопрос, который рассматривает наш комитет, касается сертификаций международных договоров, вопросов дипломатической службы, работы послов. Эти законопроекты постоянно находятся в работе и носят в значительной степени технический характер, они кардинальным образом не влияют на внешнеполитический курс нашей страны. Никаких судьбоносных решений в этой сфере не планируется», - заключил Никонов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в январе 2022 года.

