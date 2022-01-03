QR-коды, техосмотр и НАТО: чем займется Госдума в грядущем году
Депутаты рассказали «Радиоточке НСН», над какими законами начнут трудиться сразу после новогодних праздников.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал документ о QR-кодах самым сложным и резонансным законопроектом, который нижней палате парламента предстоит рассмотреть в весеннюю сессию.
«Все ожидают законопроект о QR-кодах, но судьба его еще не решена. Часть депутатов считает, что его не надо рассматривать, часть считает, что его обязательно надо принимать. Это наиболее резонансный законопроект. Всё остальное – это в связи с тем, что наша страна выдвинула проект договора [о гарантиях безопасности с США и НАТО]. В январе ожидается, что министр иностранных дел Сергей Лавров придет на правительственный час, и это будет одним из актуальных вопросов, которые будут обсуждаться. В зависимости от того, как США будут реагировать на проект договора, соответствующим образом и Госдума должна будет отреагировать. Остальные законопроекты касаются экономических вопросов, реализации нацпроектов, в плановом порядке всё это будет рассматриваться. Мы в начале сессии обязательно утвердим повестку дня, те основные законопроекты, которые будут обсуждаться в ходе весенней сессии. Я готовлю ряд законопроектов, но про них я пока говорить не буду. Когда внесу, тогда буду информировать», - поделился Тумусов.
При этом глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина подтвердила «Радиоточке НСН», что законопроект о QR-кодах станет «законом номер один», и предположила, что его могут принять уже на первом заседании Думы 17 января.
«Правительство будет торопить с принятием этого законопроекта, тем более, как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, уже готовы поправки в этот закон. А вообще план законопроектной деятельности уже известен, законы в основном уже были приняты в первом чтении. Среди наиболее чувствительных законопроектов – это закон об уголовном наказании за превышение скорости и закон об отказе от техосмотра. Если говорить о нашем комитете, для нас чрезвычайно важны социальные проекты. Это закон о господдержке многодетных семей, о запрете суррогатного материнства, правда, пока для иностранных граждан. Мы запускаем поправки в закон о защите детей от СМИ, где будет полный запрет на пропаганду девиантного сексуального поведения, будем проводить парламентские слушания во второй половине февраля. Полагаем, что итогом станут поправки в уже действующий закон о СМИ и закон о безопасном интернете», - рассказала депутат.
В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что громких законов в комитете не готовят, однако технические документы постоянно находятся в работе.
«Законопроекты, конечно, есть в Государственной думе, и в том числе касающиеся дипломатической службы, но все-таки главный вопрос, который рассматривает наш комитет, касается сертификаций международных договоров, вопросов дипломатической службы, работы послов. Эти законопроекты постоянно находятся в работе и носят в значительной степени технический характер, они кардинальным образом не влияют на внешнеполитический курс нашей страны. Никаких судьбоносных решений в этой сфере не планируется», - заключил Никонов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в январе 2022 года.
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