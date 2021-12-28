«Бла-бла-бла» неприемлемы: В Совфеде ждут «конкретики» от переговоров с США

«Москва ждет конструктивного разговора. Всё, точка! Затягивание нас не устроит. А увидеть это [затягивание] элементарно. Делегация наша будет вполне конкретна, там будут дипломаты и военные. Мы свою точку зрения изложили. В моем понимании, сейчас Вашингтон должен либо принять эту точку зрения, либо сделать не менее конкретные предложения, но понимая, что, как сказал [замминистра иностранных дел Сергей] Рябков, наше предложение не меню, где что-то можно взять. Это комплекс мер», - напомнил позицию руководства РФ сенатор.

Он подчеркнул, что в Кремле готовы услышать мнение США лишь в том случае, если оно будет согласовано с ключевыми для России пунктами по нацбезопасности.

«У Вашингтона два варианта: либо принять то, что мы предложили, либо предложить нам свой комплекс мер, который совершенно точно учитывал бы наши национальные интересы. Тогда мы, в свою очередь, будем изучать это встречное предложение, тоже, по возможности, коротко. Мы настроены на конструктивный договор, ничего другого. Все эти «бла-бла-бла» неприемлемы. Решение должно быть простое – документы подписывать необходимо, которые бы позволили деэскалацию напряженности реализовать на практике в ближайшее время», - заключил Климов.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский заявил, что США не имеют возможности ограничить конвертацию рубля как национальной валюты.

