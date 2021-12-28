Без санкций и гарантий? Чего ждать от январских переговоров США и России
Несмотря на то, что США не включили новые санкции против России в оборонный бюджет, обстановка между странами остается напряженной.
Утром 28 декабря СМИ сообщили даты ключевых переговоров между Россией и США. Так, 10 января планируются переговоры по ситуации на юго-востоке Украины, а уже 12 января пройдет заседание Совета Россия — НАТО. 13 января состоится саммит представителей России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
При этом накануне, 27 декабря, президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на финансовый 2022 год. Несмотря на то, что он предусматривает трату более $770 млрд, документ не включает санкции на работу «Северного потока-2», а также не ограничивает сделки, связанные с суверенным долгом России.
Это решение навряд ли впечатлило российскую сторону: все официальные представители РФ неоднократно заявляли о неэффективности политики ограничений и ультиматумов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис, не поверил в обещанные США «небывалые санкции» в адрес России. Он отметил, что такой сценарий является «фантастическим».
Еще 17 декабря российские дипломаты направили США проект договора о гарантиях безопасности. Документ предполагает отказ НАТО от расширения на восток, а также от приема в свой состав постсоветских стран и от строительства военных баз на их территории. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Сенат США проголосует за принятие договора о гарантиях безопасности с Россией только в том случае, если здание конгресса в Вашингтоне займет российский спецназ.
«То, что Запад даст какие-то гарантии - это теоретически невозможно. Потому что Россия требует, чтобы это были международные договоры, а значит, две трети сенаторов должны за это проголосовать. Да там ни один не проголосует. Если даже подпишут, то все равно ратификация в принципе невозможна, потому что в сенате все объединены в том, что Россия - это плохая страна», - отметил Фельгенгауэр.
При этом 20 декабря Байден отвел своей администрации четыре недели для предотвращения якобы планируемого «вторжения» России на Украину. Однако российская сторона придерживается диаметрально противоположного мнения и считает, что военные провокации возможны лишь со стороны Украины и США.
О том, что НАТО готовит крупномасштабный вооруженный конфликт с Россией, заявил и заместитель министра обороны России Александр Фомин. По его словам, «военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к конфликту с Россией». А официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс планирует втянуть в орбиту своего влияния Финляндию и Швецию.
В свою очередь, заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что занять свою позицию по отношению к гарантиям безопасности, которые Россия выдвинула НАТО, следует и Турции.
«Думаю, Турции нужно тоже понимать те риски, которые несет сегодня руководство Украины в части геноцида по отношению к жителям Донбасса. Этот геноцид в конечном итоге может превратиться вообще в некую катастрофу достаточно большого масштаба. Все сегодня должны быть заинтересованы в мирном существовании всех народов», - резюмировал Швыткин.
Пока судьба документов, направленных Россией в США, остается неизвестной. Как ранее заявлял профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», из договора о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет неизбежно будет обесцениваться.
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