Без санкций и гарантий? Чего ждать от январских переговоров США и России

При этом накануне, 27 декабря, президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на финансовый 2022 год. Несмотря на то, что он предусматривает трату более $770 млрд, документ не включает санкции на работу «Северного потока-2», а также не ограничивает сделки, связанные с суверенным долгом России.

Это решение навряд ли впечатлило российскую сторону: все официальные представители РФ неоднократно заявляли о неэффективности политики ограничений и ультиматумов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис, не поверил в обещанные США «небывалые санкции» в адрес России. Он отметил, что такой сценарий является «фантастическим».

Еще 17 декабря российские дипломаты направили США проект договора о гарантиях безопасности. Документ предполагает отказ НАТО от расширения на восток, а также от приема в свой состав постсоветских стран и от строительства военных баз на их территории. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Сенат США проголосует за принятие договора о гарантиях безопасности с Россией только в том случае, если здание конгресса в Вашингтоне займет российский спецназ.

«То, что Запад даст какие-то гарантии - это теоретически невозможно. Потому что Россия требует, чтобы это были международные договоры, а значит, две трети сенаторов должны за это проголосовать. Да там ни один не проголосует. Если даже подпишут, то все равно ратификация в принципе невозможна, потому что в сенате все объединены в том, что Россия - это плохая страна», - отметил Фельгенгауэр.