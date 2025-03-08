Росавиация: В аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения
Аэропорты Владикавказа и Грозного временно ограничили работу. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск ВС в 03:13 МСК введены в аэропортах: Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG)», — написал представитель ведомства в Telegram.
Меры призваны обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.
Накануне вечером ограничения на прием и выпуск лайнеров вводили в Волгограде и Саратове. Позже аэропорты возобновили работу в обычном режиме. На запасной аэродром ушел один борт, следовавший в Волгоград.
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