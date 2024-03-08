Беспилотники на 8 марта: Страдают приграничье и Волгоградская область
Массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 8 марта и днем подверглись Белгородская, Курская и Волгоградская области.
Украинский беспилотник самолётного типа был сбит системой ПВО в Краснояружском районе Белгородской области. Также атаке ВСУ с помощью БПЛА подвергся посёлок Маслова Пристань Шебекинского городского округа. Никто не пострадал. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
БПЛА в приграничье
В Белгородской и Курской областях 8 марта почти одновременно объявляли режим ракетной опасности. Об этом сообщили в своих Telegram-каналах губернаторы регионов.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сообщение в 11:16 (мск). Ракетная опасность действует в Белгороде и Белгородском районе, уточнил он.
Губернатор Курской области Роман Старовойт разместил пост о ракетной опасности в Железногорске, где находится Михайловский горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева, через четыре минуты после публикации белгородского коллеги - в 11:20 (Мск).
«Железногорск: ракетная опасность!» - предупредил жителей Старовойт.
За неделю это уже вторая атака украинских БПЛА на Железногорск. Прошлый раз из-за нее загорелось топливо в резервуаре Михайловского горно-обогатительного комбината имени А. В. Варичева.
Примерно через час губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что системы ПВО России уничтожили в небе над Белгородским районом два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. В Минобороны уточнили, что над Белгородской областью сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), над Курской - один.
Беспилотники сбиты российскими военными в районе сёл Беломестное и Болдыревка.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — рассказал Гладков.
Оперативные службы выясняют информацию о последствиях на земле, сообщает RT.
По уточненным данным пресс-службы Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника ВСУ над Белгородской областью и один - над Курской, передает телеканал «360».
«По данным Министерства обороны, около 12:00 украинский БПЛА самолётного типа был сбит над территорией Курской области», - подтвердил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
Атака ВСУ на Волгоградскую область
В ночь на пятницу над Белгородской и Волгоградской областями российские военные уничтожили 12 беспилотников - 11 БПЛА над Волгоградской областью и один - над Белгородской, пишет Газета.ru со ссылкой на Минобороны РФ.
Позже, утром 8 марта, средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Волгоградской областью.
В оборонном ведомстве отметили, что попытку Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России военные пресекли в 7:00 (Мск).
«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Волгоградской области», – говорится в официальном сообщении.
Военкоры фиксируют усиление атак ВСУ на российские регионы с помощью дронов.
«Надо сказать, что в последнее время наблюдается увеличение интенсивности применения украинских БПЛА. Украинские дроны создают существенные сложности на фронте и в тылу. Неонацисты с помощью FPV-дронов и дронов со сбросами атакуют гражданское население в прифронтовой полосе, устраивают засады как на бронетехнику, так и на машины обеспечения. Морские дроны атакуют военные корабли. Известны случаи применения беспилотников-камикадзе по инфраструктурным и военным объектам в тылу», - сообщается в Telegram-канале WarGonzo.
Помощь Киеву из Британии и Франции
Лондон намерен дополнительно поставить Киеву еще 10 тысяч дронов, заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс во время визита на Украину. Об этом пишет РИА Новости.
Глава ведомства отметил, что королевство усиливает свои обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками. По его словам, дроны поставляются с заводов крупнейших оборонных предприятий Великобритании.
Лондон выделит на поставку 10 тысяч дронов дополнительно 125 миллионов фунтов стерлингов ($160 миллионов), уточнил Шеппс.
Летом 2024 года на Украине также начнется производство оружия совместно с Францией. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
По его словам, речь идет о выпуске запчастей и беспилотников, в котором будет участвовать компания Delair. Также он не исключил производство снарядов.
«Идея в том, чтобы организовать партнёрства на местах, коммерческие соглашения, изучить внутренний украинский рынок... чтобы к лету иметь первые функционирующие производства», - указал Лекорню.
Он добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с украинскими предприятиями.
Накануне ВСУ также атаковали две приграничные области: Курскую и Брянскую, - а также Тульскую. Об этом сообщило Минобороны. «Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей», — подчеркнули в министерстве.
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