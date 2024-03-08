Беспилотники на 8 марта: Страдают приграничье и Волгоградская область

БПЛА в приграничье

В Белгородской и Курской областях 8 марта почти одновременно объявляли режим ракетной опасности. Об этом сообщили в своих Telegram-каналах губернаторы регионов.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сообщение в 11:16 (мск). Ракетная опасность действует в Белгороде и Белгородском районе, уточнил он.



Губернатор Курской области Роман Старовойт разместил пост о ракетной опасности в Железногорске, где находится Михайловский горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева, через четыре минуты после публикации белгородского коллеги - в 11:20 (Мск).

«Железногорск: ракетная опасность!» - предупредил жителей Старовойт.

За неделю это уже вторая атака украинских БПЛА на Железногорск. Прошлый раз из-за нее загорелось топливо в резервуаре Михайловского горно-обогатительного комбината имени А. В. Варичева.



Примерно через час губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что системы ПВО России уничтожили в небе над Белгородским районом два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. В Минобороны уточнили, что над Белгородской областью сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), над Курской - один.

Беспилотники сбиты российскими военными в районе сёл Беломестное и Болдыревка.