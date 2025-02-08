Рухнувшая штукатурка и выбитые стекла: ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и Кубань

АТАКА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Известно, что атака на Ростов-на-Дону продолжалась более часа. В городе работала система ПВО. В Сети местные жители сообщали, что над населенным пунктом раздавались взрывы. По данным Telegram-канала «Shot», было слышно минимум пять хлопков. Говорилось, что в некоторых квартирах даже ощущалась незначительная тряска, во дворах сработали сигнализации на автомобилях.

ВрИО главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки сразу в нескольких многоэтажных жилых домах города были выбиты стекла и обрушилась штукатурка. По словам чиновника, больше всего пострадали объекты в Первомайском районе Ростова-на-Дону.