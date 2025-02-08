Рухнувшая штукатурка и выбитые стекла: ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и Кубань

В Ростовской области и в Краснодарском крае в результате атаки украинских дронов были повреждены несколько жилых многоэтажных домов. 

Ночью 8 февраля ВСУ беспилотниками атаковали Ростовскую область. В результате обстрела было повреждено несколько жилых многоэтажных домов, в том числе в Ростове-на-Дону. Приблизительно к 02:30 часам ночи над городом было сбито три дрона. Атаке подвергся и Краснодарский край.

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АТАКА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Известно, что атака на Ростов-на-Дону продолжалась более часа. В городе работала система ПВО. В Сети местные жители сообщали, что над населенным пунктом раздавались взрывы. По данным Telegram-канала «Shot», было слышно минимум пять хлопков. Говорилось, что в некоторых квартирах даже ощущалась незначительная тряска, во дворах сработали сигнализации на автомобилях.

ВрИО главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки сразу в нескольких многоэтажных жилых домах города были выбиты стекла и обрушилась штукатурка. По словам чиновника, больше всего пострадали объекты в Первомайском районе Ростова-на-Дону.

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«В Первомайском районе Ростова получило повреждения остекление в нескольких 5-этажных домах — по ул. Вильнюсская, д. 4, 6, 7, ул. 1-ой Конной Армии д. 16, 18, ул. В. Пановой, 37. Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов. Повреждения также получили легковые автомобили, припаркованные у дома. Их число уточняется. На месте работают дежурные службы», - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Судя по кадрам, которые публикует Telegram-канал «Baza», видно, что в одной из многоэтажек на Плужной улице действительно выбиты стекла и обрушилась штукатурка в подъезде. Повреждения заметны внутри и снаружи здания.

Слюсарь также добавил, что в Чертковском районе Ростовской области были повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий. Отмечается, что оттуда были эвакуированы шесть сотрудников. По предварительной информации, никто не пострадал, передает RT.

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Предположительно, целью ночной атаки ВСУ на Ростовскую область могла стать промежуточная нефтеперекачивающая станция (НПС), расположенная в восьми километрах от поселка Чертково, сообщает «Царьград». Она находится по маршруту нефтепровода с промежутком 70-150 км. НПС поддерживают давление, необходимое для пропускной мощности нефтепровода.

АТАКА НА КУБАНЬ

К тому же, минувшей ночью ВСУ беспилотниками атаковали гражданские объекты в Славянском районе Краснодарского края. В результате этого несколько зданий в регионе были повреждены.

«Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают спецслужбы», - сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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Он также поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому контролировать вопрос помощи жителям в восстановлении имущества.

Всего ночью 8 февраля над территорией России было сбито 36 украинских беспилотников. Так, по данным Минобороны РФ, 18 дронов были ликвидированы над Ростовской областью, 11 — над Волгоградской, пять — над Белгородской и два — над Краснодарским краем.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону ФСБ задержала четырех украинских агентов.

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ФОТО: Пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ
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