Рухнувшая штукатурка и выбитые стекла: ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и Кубань
В Ростовской области и в Краснодарском крае в результате атаки украинских дронов были повреждены несколько жилых многоэтажных домов.
Ночью 8 февраля ВСУ беспилотниками атаковали Ростовскую область. В результате обстрела было повреждено несколько жилых многоэтажных домов, в том числе в Ростове-на-Дону. Приблизительно к 02:30 часам ночи над городом было сбито три дрона. Атаке подвергся и Краснодарский край.
АТАКА РОСТОВА-НА-ДОНУ
Известно, что атака на Ростов-на-Дону продолжалась более часа. В городе работала система ПВО. В Сети местные жители сообщали, что над населенным пунктом раздавались взрывы. По данным Telegram-канала «Shot», было слышно минимум пять хлопков. Говорилось, что в некоторых квартирах даже ощущалась незначительная тряска, во дворах сработали сигнализации на автомобилях.
ВрИО главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки сразу в нескольких многоэтажных жилых домах города были выбиты стекла и обрушилась штукатурка. По словам чиновника, больше всего пострадали объекты в Первомайском районе Ростова-на-Дону.
«В Первомайском районе Ростова получило повреждения остекление в нескольких 5-этажных домах — по ул. Вильнюсская, д. 4, 6, 7, ул. 1-ой Конной Армии д. 16, 18, ул. В. Пановой, 37. Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов. Повреждения также получили легковые автомобили, припаркованные у дома. Их число уточняется. На месте работают дежурные службы», - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Судя по кадрам, которые публикует Telegram-канал «Baza», видно, что в одной из многоэтажек на Плужной улице действительно выбиты стекла и обрушилась штукатурка в подъезде. Повреждения заметны внутри и снаружи здания.
Слюсарь также добавил, что в Чертковском районе Ростовской области были повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий. Отмечается, что оттуда были эвакуированы шесть сотрудников. По предварительной информации, никто не пострадал, передает RT.
Предположительно, целью ночной атаки ВСУ на Ростовскую область могла стать промежуточная нефтеперекачивающая станция (НПС), расположенная в восьми километрах от поселка Чертково, сообщает «Царьград». Она находится по маршруту нефтепровода с промежутком 70-150 км. НПС поддерживают давление, необходимое для пропускной мощности нефтепровода.
АТАКА НА КУБАНЬ
К тому же, минувшей ночью ВСУ беспилотниками атаковали гражданские объекты в Славянском районе Краснодарского края. В результате этого несколько зданий в регионе были повреждены.
«Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают спецслужбы», - сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Он также поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому контролировать вопрос помощи жителям в восстановлении имущества.
Всего ночью 8 февраля над территорией России было сбито 36 украинских беспилотников. Так, по данным Минобороны РФ, 18 дронов были ликвидированы над Ростовской областью, 11 — над Волгоградской, пять — над Белгородской и два — над Краснодарским краем.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону ФСБ задержала четырех украинских агентов.
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