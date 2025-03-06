Мирная жительница пострадала при ночной атаке на Белгородскую область

Мирная жительница Белгородской области пострадала при ночной атаке ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По словам главы области, инцидент произошел в населенном пункте Рождественка (Грайворонский округ). Взрывные устройства были сброшены с вражеского беспилотника.

Пострадавшую с баротравмой, минно-взрывной травмой и ссадинами ног госпитализировали в горбольницу №2 областного центра.

Ранее два беспилотника ВСУ сбили над Крымом и Черным морем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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