Потеря берегов. В России назвали причины мятежа Пригожина
Политики и политологи продолжают осознавать и называть причины мятежа Евгения Пригожина и основанной им ЧВК «Вагнер». Жизнь в стране возвращается в привычное русло.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что в разговоре с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным убеждал его не смешивать «бизнес-амбиции с делами государственной важности».
«…Оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне», — заявил политик. По его словам, цепочка неудачных сделок в бизнесе стала причиной обиды Пригожина, на фоне того, что власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери необходимый земельный участок. Как отметил Кадыров, из-за этого предприниматель решил втянуть в конфликт большое количество людей.
В ночь на воскресенье колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону, сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, она направилась в свои полевые лагеря. Глава региона поблагодарил всех, кто обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения во всей области.
Все ранее введенные ограничения на российских автотрассах сняты, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавтодор.
Участки дорог перекрывали в Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской областях.
Еще в субботу Сеть облетели кадры, на которых местные коммунальщики принялись чинить дороги, раскопанные днем тракторами. В соцсетях публикуют видео, на которых экскаваторы засыпают свежие ямы, вырытые ранее для остановки движения военных колонн «оркестрантов».
Мятеж Пригожина с ЧВК «Вагнер» создал дополнительное напряжение в приграничных территориях, где и без того сложная обстановка. На фоне ситуации с ЧВК в соцсетях появились сообщения о том, что спецназ «Ахмат» выводят из Белгорода. Его командир, зместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов опроверг эти данные.
«Насчет подразделений "Ахмат", выведенных из Белгорода, не в курсе. <...> Никто и никого оттуда не выводил, это все разговоры», — цитирует Алаудинова ТАСС.
Уголовное дело в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по факту попытки организации вооруженного мятежа, о котором генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину прошлой ночью, будет прекращено, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, Пригожин уедет в Белоруссию. Он сослался на гарантии президента России Владимира Путина.
Политологи уже анализируют сложившуюся ситуацию. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев считает, что одной из главных причин произошедшего являются деньги, личный коммерчески интерес Пригожина, которому Минобороны, по словам депутата, не так давно отказало в» заключении или пролонгации контрактов с его компаниями на обеспечение питанием и уборку территорий пустующих, из-за участия военных в специальной военной операции, городков и казарм».
«И с того момента, как Евгений Викторович узнал о прекращении столь выгодных контрактов, он по привычке решил медийно атаковать первым, шантажируя военных обвинениями в якобы «блокировании» ему поставок боеприпасов. Кстати, говорят, что эта же причина лежит и в основе медийных войн Пригожина с губернаторами, в том числе с Бегловым, Куйвашевым и другими, так же отказывающимися или не подпускающими компании Евгения Викторовича к госконтрактам на организацию питания школьников в своих вотчинах», – написал Матвейчев в своем LiveJournal.
По мнению политолога, на этот раз Пригожин угодил в собственную ловушку, потеряв чутье, начал врать – и своим бойцам, и семьям погибших, и россиянам.
Сравнивая судьбу предприимчивого Евгения Пригожина с когда-то успешным миллиардером Борисом Березовским, Олег Матвейчивев напомнил, что опальный олигарх 90-х «из-за «потери берегов» и непомерного тщеславия, закончив свой путь печально, вдали от страны и при пустых карманах».
Ранее школьные выпускные отменили как минимум в 12 регионах, главный выпускной бал в Кремлевском дворце, на который зарегистрировались около 39 тысяч участников - тоже, при этом в Санкт-Петербурге все же состоится праздник «Алые паруса», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru