«Усилия для измены»: Военкоры уверены, что Пригожин готовил мятеж заранее

«Видео «последствий» ракетного удара - постановка. Рассчитать БК, зарядить личный состав, проработать план. Противник под эту измену нарастил усилия на переднем крае. Сегодня вообще праздник у нашего врага. Лозунги о справедливости - это ширма и простая манипуляция, на которую идут мятежники всегда. Причем рассчитано это и на общество, и на бойцов. Отдельный и очень важный нюанс. Право на насилие имеет только государство. Как только им пытаются воспользоваться люди с «благими» намерениями, они становятся бандитами», - сказал Поддубный.

В свою очередь военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале также заявил, что не верит, что детонатором ситуации с «пригожинцами» стал «ракетный обстрел их тыловых расположений». По его словам, у Пригожина был заранее подготовленный план мятежа.

«То, что видео постановочное, видно невооруженным глазом. Последствий ракетного удара на нем нет. Но это не главное. По действиям мятежников видно, что у них есть четкий план с распределением всех ролей и типов вооружений. Такой план не готовится за час после ракетного удара. Подготовка к мятежу шла явно не одну неделю», - сказал Коц.

Со своей стороны, Клуб рассерженных патриотов, основанный экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) днем 24 июня выпустил заявление. Там сообщили, что ранее предупреждали о вероятности вооруженного мятежа в России.