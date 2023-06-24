«Усилия для измены»: Военкоры уверены, что Пригожин готовил мятеж заранее
Глава ЧВК «Вагнер» занял Ростов и вместе с бойцами двигается дальше, угрожая походом на Москву. Между тем военкоры отмечают, что мятеж готовился заранее, с четким распределением ролей и типов вооружений.
Вооруженный мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина – это хорошо спланированная операция с целью совершения военного переворота в России. Такое заявление сделал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
Он отметил, что мятеж является «хладнокровным расчетом» с тщательной информационно-психологической составляющей. По словам Поддубного, броски военных подразделений с техникой на сотни километров нельзя осуществить спонтанно.
«Видео «последствий» ракетного удара - постановка. Рассчитать БК, зарядить личный состав, проработать план. Противник под эту измену нарастил усилия на переднем крае. Сегодня вообще праздник у нашего врага. Лозунги о справедливости - это ширма и простая манипуляция, на которую идут мятежники всегда. Причем рассчитано это и на общество, и на бойцов. Отдельный и очень важный нюанс. Право на насилие имеет только государство. Как только им пытаются воспользоваться люди с «благими» намерениями, они становятся бандитами», - сказал Поддубный.
В свою очередь военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале также заявил, что не верит, что детонатором ситуации с «пригожинцами» стал «ракетный обстрел их тыловых расположений». По его словам, у Пригожина был заранее подготовленный план мятежа.
«То, что видео постановочное, видно невооруженным глазом. Последствий ракетного удара на нем нет. Но это не главное. По действиям мятежников видно, что у них есть четкий план с распределением всех ролей и типов вооружений. Такой план не готовится за час после ракетного удара. Подготовка к мятежу шла явно не одну неделю», - сказал Коц.
Со своей стороны, Клуб рассерженных патриотов, основанный экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) днем 24 июня выпустил заявление. Там сообщили, что ранее предупреждали о вероятности вооруженного мятежа в России.
«Сейчас бойцы ЧВК "Вагнер" под руководством Пригожина взяли под контроль миллионный Ростов-на-Дону. Несколько крупных колонн движутся в сторону Москвы. Как результат — система власти РФ находится на грани политического коллапса. Чем бы ни закончился этот конфликт, привычный нам за последние 20 лет внутриполитический расклад изменится. Такую ситуацию мы предвидели заранее. Пошаговый план по дальнейшим действиям русских патриотов уже разрабатывается в КРП и в скором времени будет опубликован», - говорится в заявлении.
По последней информации, «вагнеровцы» дошли до Ельца. Примерно в 16:30 мск 24 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что техника бойцов передвигается по территории региона. Он отметил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. От Липецка до Москвы примерно шесть часов пути.
Так, 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в атаках на тыловые части ЧВК, опубликовав якобы кадры последствий атаки. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. Минобороны также обратилось к бойцам штурмовых отрядов «Вагнера». В ведомстве заявили, что их обманом втянули в участие в мятеже. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин в своем выступлении назвал действия частной военной компании мятежом и авантюрой. По словам президента, те, кто поднял мятеж, предали Россию. Глава государства также обратился к бойцам ЧВК и призвал их не совершать «роковую, трагическую ошибку», а также прекратить участие в преступных действиях.
После этого Евгений Пригожин категорически отверг предложение о капитуляции и сложении оружия. Он отметил, что ЧВК не собирается сдаваться или приходить с повинной по требованию президента, ФСБ или «кого бы то ни было еще».
При этом к бойцам «Вагнера» 23 июня обратился генерал Сергей Суровикин. В видеообращении он призвал «подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента и остановить колонны». По его словам, нельзя играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время.
«Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время», — заявил Суровикин.
В тот же день, 23 июня, руководители Северной Осетии, Калининградской области и Приморского края обратились к жителям этих регионов, служащим в ЧВК «Вагнер». Они также призвали отказаться подчиняться «преступным приказам» и сложить оружие, сообщает «Радиоточка НСН».
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