«Поддержка, наблюдение и шутки»: Как мировое сообщество реагирует на мятеж в России

«Представитель МИД Насер Канаани назвал инцидент в России внутренним делом этой страны и добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации», - говорится в сообщении МИД республики.

О готовности помочь Москве в урегулировании ситуации заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который также пообщался по телефону с Владимиром Путиным. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Анкары.

«В ходе переговоров обсуждались последние события в России. Президент Эрдоган заявил, что мы как Турция готовы внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия», — сообщили в канцелярии главы турецкого государства.

Эрдоган также призвал все страны действовать со здравым смыслом. Он отметил, что «никто не должен извлекать выгоду из событий в России».

НАБЛЮДАЮТ И ШУТЯТ

Стоит отметить, что за происходящим в России следят во всех странах, несмотря на разные часовые пояса.

Телеканал CNN сообщает, что американские власти тщательно отслеживают ситуацию в России. Источники телеканала отмечают, что Джо Байден был осведомлен о ситуации с ЧВК «Вагнер».

Американский бизнесмен Илон Маск также прокомментировал ситуацию с мятежом бойцов ЧВК «Вагнер». В своем Twitter-аккаунте предприниматель опубликовал картинку-мем.

На картинке обыгрывается разная реакция мужчины и женщины на происходящее. Девушка на изображении спит, а мужское лицо проиллюстрировано с покрасневшими от недосыпания глазами и жестом «класс».

Он также опубликовал целую серию «шуток» на этот счет.

Представитель Еврокомиссии также проинформировал общественность о том, что Европейский союз следит за ситуацией.

«Это внутреннее дело России. Мы отслеживаем ситуацию», - сказал он.

Польша отдельно высказалась о происходящем, также заявив, что сложившаяся ситуация в России с мятежом – это ее внутреннее дело. Такое заявление сделал глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Севера в Twitter.

Он отметил, что Польша следит за ситуацией и консультируется с союзниками. По словам главы Бюро нацбезопасности, уровень готовности польской армии в связи с событиями в России не меняли.

Президент страны Анджей Дуда провел консультации с премьером Матеушем Моравецким и заявил, что ситуация находится под постоянным наблюдением.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС активировал кризисный центр в связи с событиями в России. Власти Австрии, например, предостерегли своих граждан от поездок в любые российские города.