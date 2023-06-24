«Поддержка, наблюдение и шутки»: Как мировое сообщество реагирует на мятеж в России
О готовности помочь Москве в урегулировании ситуации заявил президент Турции Эрдоган. О поддержке официально заявили Белоруссия и Иран. Европейские страны напуганы, в США шутят или молча наблюдают.
На фоне попытки военного мятежа в России президент Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин проинформировал коллег о ситуации в стране.
БРАТСКИЕ НАРОДЫ
После этого белорусский МИД распространил заявление о том, что белорусы и россияне являются братскими народами, а страны связаны политическим союзом.
В Совбезе страны подчеркнули, что Белоруссия остается союзником России и полностью поддерживает цели и задачи СВО. Там же с сожалением добавили, что считают любой внутренний конфликт «подарком Западу».
До этого белорусские Telegram-каналы распространили информацию о том, что Александр Лукашенко после разговора с Путиным покинул территорию страны в направлении Турции. Появилась информация, что Лукашенко вывез из страны родственников, но позже эти слухи не подтвердились.
О поддержке верховенства закона на территории России заявил и Иран.
«Представитель МИД Насер Канаани назвал инцидент в России внутренним делом этой страны и добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации», - говорится в сообщении МИД республики.
О готовности помочь Москве в урегулировании ситуации заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который также пообщался по телефону с Владимиром Путиным. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Анкары.
«В ходе переговоров обсуждались последние события в России. Президент Эрдоган заявил, что мы как Турция готовы внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия», — сообщили в канцелярии главы турецкого государства.
Эрдоган также призвал все страны действовать со здравым смыслом. Он отметил, что «никто не должен извлекать выгоду из событий в России».
НАБЛЮДАЮТ И ШУТЯТ
Стоит отметить, что за происходящим в России следят во всех странах, несмотря на разные часовые пояса.
Телеканал CNN сообщает, что американские власти тщательно отслеживают ситуацию в России. Источники телеканала отмечают, что Джо Байден был осведомлен о ситуации с ЧВК «Вагнер».
Американский бизнесмен Илон Маск также прокомментировал ситуацию с мятежом бойцов ЧВК «Вагнер». В своем Twitter-аккаунте предприниматель опубликовал картинку-мем.
На картинке обыгрывается разная реакция мужчины и женщины на происходящее. Девушка на изображении спит, а мужское лицо проиллюстрировано с покрасневшими от недосыпания глазами и жестом «класс».
Он также опубликовал целую серию «шуток» на этот счет.
Представитель Еврокомиссии также проинформировал общественность о том, что Европейский союз следит за ситуацией.
«Это внутреннее дело России. Мы отслеживаем ситуацию», - сказал он.
Польша отдельно высказалась о происходящем, также заявив, что сложившаяся ситуация в России с мятежом – это ее внутреннее дело. Такое заявление сделал глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Севера в Twitter.
Он отметил, что Польша следит за ситуацией и консультируется с союзниками. По словам главы Бюро нацбезопасности, уровень готовности польской армии в связи с событиями в России не меняли.
Президент страны Анджей Дуда провел консультации с премьером Матеушем Моравецким и заявил, что ситуация находится под постоянным наблюдением.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС активировал кризисный центр в связи с событиями в России. Власти Австрии, например, предостерегли своих граждан от поездок в любые российские города.
Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что в стране усилили охрану границ и внимательно наблюдают за ситуацией в России.
«Могу заверить, что прямой угрозы нашей стране нет. Охрана границ усилена. Я также призываю наших людей не выезжать ни в какую часть России», — написала она.
Латвия же отреагировала более решительно и просто приостановила выдачу гуманитарных виз россиянам.
«В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз», - написал избранный президент балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.
Представитель Елисейского дворца заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон также следит за развитием ситуации.
На фоне активной реакции западных стран МИД России выступил с официальным заявлением и предостерег Запад от каких-либо действий против РФ:
«Предостерегаем западные страны от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение», - говорится в сообщении.
Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин в своем выступлении назвал действия частной военной компании мятежом и авантюрой. По словам президента, те, кто поднял мятеж, предали Россию. Глава государства также обратился к бойцам ЧВК и призвал их не совершать «роковую, трагическую ошибку», а также прекратить участие в преступных действиях.
После этого Евгений Пригожин категорически отверг предложение о капитуляции и сложении оружия. Он отметил, что ЧВК не собирается сдаваться или приходить с повинной по требованию президента, ФСБ или «кого бы то ни было еще».
23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в атаках на тыловые части ЧВК, опубликовав якобы кадры последствий атаки. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru