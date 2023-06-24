В Москве и Подмосковье перенесли на неделю выпускные вечера из-за режима КТО

Выпускные вечера в Москве и Подмосковье перенесли на неделю из-за проведения в субъектах России контртеррористической операции (КТО) на фоне действий частной военной компании «Вагнер».

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Об этом заявили в Департаменте образования и науки Москвы и Министерстве образования Московской области.

«В связи с введённым режимом контртеррористической операции, проведение выпускных вечеров в школах переносится на неделю», — заявили в Telegram-канале подмосковного ведомства.

Ранее режим контртеррористической операции ввели на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ПодмосковьеМоскваВыпускники

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