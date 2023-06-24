В Москве и Подмосковье перенесли на неделю выпускные вечера из-за режима КТО

Путин в своем обращении к нации назвал ударом в спину России и её народу попытку организовать вооруженный мятеж НАК: в Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции Власти Липецкой области отменили все ближайшие массовые мероприятия СМИ: силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге Гидрометцентр: в Москве в субботу +21…+23, без осадков