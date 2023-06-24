Возле здания штаба ЮВО в Ростове прозвучали еще три выстрела

Несколько повторных выстрелов прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове, сообщают корреспонденты РИА Новости.

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За несколько минут до этого были слышны около пяти выстрелов в том же месте. Очевидцы сообщают, что бойцы «Вагнера» приказали местным жителям разойтись.

Новые выстрели прозвучали на пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где расположен штаб ЮВО. В районе 500 метров от штаба граждан не наблюдается, все последовали призывам силовиков покинуть место.

Ранее днем губернатор региона Василий Голубев обратился к ростовчанам в связи со сложившейся ситуации. Его заявление передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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