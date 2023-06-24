Возле здания штаба ЮВО в Ростове прозвучали еще три выстрела
Несколько повторных выстрелов прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове, сообщают корреспонденты РИА Новости.
За несколько минут до этого были слышны около пяти выстрелов в том же месте. Очевидцы сообщают, что бойцы «Вагнера» приказали местным жителям разойтись.
Новые выстрели прозвучали на пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где расположен штаб ЮВО. В районе 500 метров от штаба граждан не наблюдается, все последовали призывам силовиков покинуть место.
Ранее днем губернатор региона Василий Голубев обратился к ростовчанам в связи со сложившейся ситуации. Его заявление передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зюганов обратился к бойцам «Вагнера»
- Лукашенко провел переговоры с Пригожиным
- Сергей Миронов осудил вагнеровцев за предательство
- СМИ сообщают о взрыве моста в Воронежской области
- В России начал работать оперштаб Минпросвещения из-за режима КТО в отдельных регионах
- Возле здания штаба ЮВО в Ростове прозвучали еще три выстрела
- В Киеве мятеж Пригожина собираются использовать в ситуации с контрнаступлением ВСУ
- Песков: Путин не планирует посещать «Алые паруса» в Петербурге
- Военкоры сообщают об остановке мятежной колонны ЧВК «Вагнер»
- Президент Грузии призвала ввести визовый режим с Россией из-за мятежа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru