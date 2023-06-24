Нарышкин: Попытка разжечь огонь гражданской войны провалилась

Попытка раскачать общество и разжечь огонь гражданской войны провалилась. Об этом заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, слова которого приводятся в Telegram-канале РИО.

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Он отметил, что россияне продемонстрировали гражданскую зрелость и способность отличить правду от лжи. По словам Нарышкина, попытка вооруженного мятежа, которая предпринята за спиной сражающейся армии, является самым страшным преступлением.

Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин в своем выступлении назвал действия частной военной компании мятежом и авантюрой. По словам президента, те, кто поднял мятеж, предали Россию. Глава государства также обратился к бойцам ЧВК и призвал их не совершать «роковую, трагическую ошибку», а также прекратить участие в преступных действиях, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСергей Нарышкин

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