Нарышкин: Попытка разжечь огонь гражданской войны провалилась
Попытка раскачать общество и разжечь огонь гражданской войны провалилась. Об этом заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, слова которого приводятся в Telegram-канале РИО.
Он отметил, что россияне продемонстрировали гражданскую зрелость и способность отличить правду от лжи. По словам Нарышкина, попытка вооруженного мятежа, которая предпринята за спиной сражающейся армии, является самым страшным преступлением.
Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин в своем выступлении назвал действия частной военной компании мятежом и авантюрой. По словам президента, те, кто поднял мятеж, предали Россию. Глава государства также обратился к бойцам ЧВК и призвал их не совершать «роковую, трагическую ошибку», а также прекратить участие в преступных действиях, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru