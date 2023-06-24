Нарышкин: Попытка разжечь огонь гражданской войны провалилась

Он отметил, что россияне продемонстрировали гражданскую зрелость и способность отличить правду от лжи. По словам Нарышкина, попытка вооруженного мятежа, которая предпринята за спиной сражающейся армии, является самым страшным преступлением.

Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин в своем выступлении назвал действия частной военной компании мятежом и авантюрой. По словам президента, те, кто поднял мятеж, предали Россию. Глава государства также обратился к бойцам ЧВК и призвал их не совершать «роковую, трагическую ошибку», а также прекратить участие в преступных действиях, сообщает «Радиоточка НСН».

