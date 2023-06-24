Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в переговорах с Пригожиным
24 июня 202321:46
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге Владимиру Путину о переговорах с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что Лукашенко в подробностях описал Путину результаты переговоров, тот, в свою очередь, поддержал и поблагодарил политика за выполненную работу.
После переговоров Пригожин подтвердил возвращение ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря, согласно обговоренному плану.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в переговорах с Пригожиным
- НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях при КТО
- Губернатор Липецкой области объявил о постепенной отмене ограничений
- Москва решила оставить 26 июня нерабочим днем
- «Ростелеком» прокомментировал стрельбу у своего офиса в Ростове
- В Шебекино на промпредприятие беспилотник сбросил взрывчатку
- «200 км до Москвы»: Пригожин подтвердил возвращение ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря
- Зюганов обратился к бойцам «Вагнера»
- Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения «Вагнера» на территории РФ
- Сергей Миронов осудил вагнеровцев за предательство
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru