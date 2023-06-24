Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в переговорах с Пригожиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге Владимиру Путину о переговорах с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Поддержка, наблюдение и шутки»: Как мировое сообщество реагирует на мятеж в России

Отмечается, что Лукашенко в подробностях описал Путину результаты переговоров, тот, в свою очередь, поддержал и поблагодарил политика за выполненную работу.

После переговоров Пригожин подтвердил возвращение ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря, согласно обговоренному плану.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евгений ПригожинАлександр ЛукашенкоВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры