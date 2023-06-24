У нас отмена: Как ЧВК «Вагнер» передумали штурмовать Москву

«ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. С 23 июня за сутки мы прошли, не доходя 200 км от Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении — в полевые лагеря согласно плану», - заявил Пригожин.



Примечательно - почти сразу после того, как о договоренности с ним сообщил... Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого сегодня все СМИ отправляли в Турцию. К вечеру пресс-служба Батьки выдала сенсацию: переговоры с Пригожиным шли весь день, он согласился на деэскалацию, и сейчас мятежному главе ЧВК якобы предложили абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для его бойцов ЧВК Вагнер.

Российское Минобороны пока не прокомментировало ситуацию и официально не подтвердило разворот колонн «Вагнеров» на юг. Интересно, что весь день не было заявлений от главы Минобороны Сергея Шойгу и начштаба ВС РФ Валерия Герасимова, которых Пригожин обвинял во всех бедах России и российской армии.



Жители Ростова-на-Дону, который с утра 24 июня был взят под контроль ЧВК «Вагнер», сообщают о том, что бойцы группировки готовятся к уходу от здания ЮВО и уже увели из города почти всю технику. Так, в городе остался один КАМаЗ и два танка, который застрял в арке здания. На улицах звучит музыка, на видео в соцсетях можно расслышать песню, посвященную ЧВК. Люди на улицах кричат «Вагнер» - сила!», хлопают бойцам и фотографируются с ними.