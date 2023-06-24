У нас отмена: Как ЧВК «Вагнер» передумали штурмовать Москву
ЧВК «Вагнер» разворачивают свои отряды, Пригожину грозит до 20 лет, а у москвичей в понедельник выходной. Чем закончилась нервная суббота - в материале НСН.
«ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. С 23 июня за сутки мы прошли, не доходя 200 км от Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении — в полевые лагеря согласно плану», - заявил Пригожин.
Примечательно - почти сразу после того, как о договоренности с ним сообщил... Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого сегодня все СМИ отправляли в Турцию. К вечеру пресс-служба Батьки выдала сенсацию: переговоры с Пригожиным шли весь день, он согласился на деэскалацию, и сейчас мятежному главе ЧВК якобы предложили абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для его бойцов ЧВК Вагнер.
Российское Минобороны пока не прокомментировало ситуацию и официально не подтвердило разворот колонн «Вагнеров» на юг. Интересно, что весь день не было заявлений от главы Минобороны Сергея Шойгу и начштаба ВС РФ Валерия Герасимова, которых Пригожин обвинял во всех бедах России и российской армии.
Жители Ростова-на-Дону, который с утра 24 июня был взят под контроль ЧВК «Вагнер», сообщают о том, что бойцы группировки готовятся к уходу от здания ЮВО и уже увели из города почти всю технику. Так, в городе остался один КАМаЗ и два танка, который застрял в арке здания. На улицах звучит музыка, на видео в соцсетях можно расслышать песню, посвященную ЧВК. Люди на улицах кричат «Вагнер» - сила!», хлопают бойцам и фотографируются с ними.
На футбольном стадионе «Ростов-арена» появилась бегущая строка «Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом. Верим в русский народ и нашего президента!»
Липецкие СМИ сообщают, что местные коммунальщики принялись чинить дороги, раскопанные днем тракторами. В соцсетях публикуют кадры, на которых экскаваторы засыпают свежие ямы, которые были вырыты для остановки движения военных колонн «оркестрантов».
Власти Москвы, в свою очередь, приняли решение оставить понедельник, 26 июня, выходным днем даже после охлаждения конфликта. День объявили нерабочим из-за режима контртеррористической операции, из-за которого у школьников накрылся выпускной.
Между тем, есть и более осторожные оценки. Так, в мирный исход пока не верит экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков).
«Не верю ни в какие "договоренности". Надеюсь ошибиться. Как единственный вариант - Пригожину объяснили, что прямо вот прямо сейчас в мокрое место лично его разотрут. И то не факт. <...> Думаю, ничего еще не кончилось...», - решил держать в тонусе подписчиков военный аналитик.
Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, а подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы. Сейчас бизнесмену грозит от 12 до 20 лет тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru