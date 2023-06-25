Из Чечни направили бойцов для обеспечения безопасности Москвы
25 июня 202304:03
Для защиты Москвы направлены 3 тысячи бойцов элитных подразделений Чечни, которые готовы выполнить любой приказ главы государства Владимира Путина, сообщает телерадиокомпания «Грозный».
Отмечается, что бойцы с раннего утра находятся в Москве на позициях.
Ранее лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что военные Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в очаги напряженности, чтобы сохранить Россию на фоне действий ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: американская разведка предупреждала Конгресс о наращивании сил ЧВК «Вагнер»
- Росавтодор: сняты все ранее введенные ограничения на трассах
- Из Чечни направили бойцов для обеспечения безопасности Москвы
- «Аэрофлот» поменяет билеты пассажирам из Ростова-на-Дону и Воронежа
- Губернатор Ростовской области: колонна «Вагнера» вышла из Ростова
- Украина заявила о контрнаступлении на четырех направлениях
- В США отложат введение новых санкций против «Вагнера»
- Байден обсудил с Макроном, Шольцем и Сунаком ситуацию в России
- Песков: Уголовное дело против Пригожина будет прекращено
- Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в переговорах с Пригожиным
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru