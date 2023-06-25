Из Чечни направили бойцов для обеспечения безопасности Москвы

Для защиты Москвы направлены 3 тысячи бойцов элитных подразделений Чечни, которые готовы выполнить любой приказ главы государства Владимира Путина, сообщает телерадиокомпания «Грозный».

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Отмечается, что бойцы с раннего утра находятся в Москве на позициях.

Ранее лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что военные Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в очаги напряженности, чтобы сохранить Россию на фоне действий ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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