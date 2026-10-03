Над Россией сбили 218 украинских дронов
Российские военные перехватили и уничтожили над регионами страны 218 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Дежурные силы ПВО нейтрализовали дроны прошедшей ночью в период с 20.00 мск 2 октября до 08.00 3 октября.
По данным Минобороны, БПЛА сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областях, над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями. Также беспилотники ликвидировали в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, над Азовским и Черным морями.
Ранее стало известно, что в Калуге в результате атаки БПЛА получили повреждения многоквартирные дома, есть пострадавшие.
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