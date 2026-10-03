В Калуге многоквартирные дома повреждены из-за атаки БПЛА

Многоквартирные дома в Калуге получили повреждения после беспилотной атаки. Об этом сообщил глава Калужской области Владислав Шапша.

Как отметил губернатор, минувшей ночью силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над столицей региона и Жуковским, Износковским и Малоярославецким муниципальными округами.

«В результате атаки БПЛА в Калуге получили повреждения многоквартирные дома», — написал Шапша на платформе «Макс».

По предварительным данным, есть пострадавшие, они получили незначительные ранения из-за осколков стекла.

Ранее в Туапсе после беспилотной атаки была повреждена инфраструктура одного из предприятий.

