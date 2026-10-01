Что стоит за словами Трампа об отказе Зеленского от «мощных боеприпасов»
Дмитрий Стефанович в беседе с НСН назвал «бессмыслицей» заявления американского президента о том, что Украина отказалась от «мощных» боеприпасов США.
На Дональда Трампа оказывают давление по поводу помощи Украине, поэтому он «переводит стрелки» и пытается всех запутать своими заявлениями о «мощных боеприпасах», которые Киев не сможет использовать из-за отсутствия самолетов, объяснил НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Президент США в интервью Time сообщил, что у Вашингтона есть «более мощные, чем когда-либо прежде» боеприпасы, однако Киев их не примет, так как у Украины нет необходимых для применения этой техники самолетов. Стефанович подчеркнул, что логики в словах американского лидера нет, и, скорее всего, он просто манипулирует фактами, чтобы избежать поставок вооружения на Украину.
«Это какой-то "словесный салат", то есть какие-то взаимоисключающие вещи. Мы знаем, что Владимир Зеленский просил Tomahawk. Но Tomahawk с самолетов никто не запускает, это ракета, которую можно запускать с кораблей и не так давно — с наземных пусковых установок. Были разговоры о том, что украинцы просят JASSM — это крылатые ракеты воздушного базирования в обычном оснащении. Если попытаться разобраться, о чем говорил Трамп, может быть, речь была о них, потому что они тоже есть как обычной, так и увеличенной и сверхбольшой дальности. Но ракета JASSM вполне себе запускается с F-16, и говорить о том, что у Зеленского нет самолетов, с которых можно эти ракеты запускать, тоже странно. F-16 Украине поставляют из разных европейских стран, ВСУ летают на них. Тем более украинцы и их "группа поддержки" смогли "подружить" много разных боеприпасов с носителями, которые для них совершенно не предназначены. Мы видели, как с Су-24 "кидаются" SCALP-EG и подобные вещи. Это просто какая-то абсолютная бессмыслица в исполнении Дональда Трампа, и никаких особых сигналов тут нет. Просто его, видимо, поддавливают на тему того, что надо как-то еще помочь украинцам. А он пытается "перевести стрелки", говоря, что он бы и рад, но это не его головная боль», — пояснил он.
При этом собеседник НСН подчеркнул, что поставки вооружения от других стран не помогут Украине переломить ситуацию на фронте, но могут только немного замедлить продвижение российской армии.
«Тот "зоопарк" авиации и прочих сил и средств, которые сейчас имеют место быть на территории Украины, не облегчает задачу по обеспечению ее боеготовности. А учитывая непрекращающиеся удары с российской стороны, идет высокая нагрузка на тот ограниченный флот авиации, который есть у украинцев. Самолетов у Украины немного. Если их будет больше, это станет бо́льшей проблемой. Другое дело, что никаких радикальных успехов украинцам достичь не удается. Все равно тенденции на линии боевого соприкосновения остаются в том виде, в котором они есть: медленное, но последовательное превозмогание с российской стороны. Ничего, кроме как замедлить наше продвижение и чуть-чуть сильнее испортить нам жизнь, это не даст, то есть никакого перелома в боевых действиях не произойдет от этого. Даже если Киеву поставят те самые "мощные боеприпасы", никакой принципиальной разницы не будет. Наверняка будут какие-то очень неприятные успешные попадания по российским военным и гражданским и инфраструктурным объектам, но ничего сверхъестественного здесь пока не просматривается», — поделился мнением Стефанович.
Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин рассказывал НСН, что отстранением ряда ведущих союзников от предстоящей рабочей встречи НАТО Дональд Трамп хочет снизить эскалацию по украинскому треку и «отомстить» критикам его политики.
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