При этом собеседник НСН подчеркнул, что поставки вооружения от других стран не помогут Украине переломить ситуацию на фронте, но могут только немного замедлить продвижение российской армии.

«Тот "зоопарк" авиации и прочих сил и средств, которые сейчас имеют место быть на территории Украины, не облегчает задачу по обеспечению ее боеготовности. А учитывая непрекращающиеся удары с российской стороны, идет высокая нагрузка на тот ограниченный флот авиации, который есть у украинцев. Самолетов у Украины немного. Если их будет больше, это станет бо́льшей проблемой. Другое дело, что никаких радикальных успехов украинцам достичь не удается. Все равно тенденции на линии боевого соприкосновения остаются в том виде, в котором они есть: медленное, но последовательное превозмогание с российской стороны. Ничего, кроме как замедлить наше продвижение и чуть-чуть сильнее испортить нам жизнь, это не даст, то есть никакого перелома в боевых действиях не произойдет от этого. Даже если Киеву поставят те самые "мощные боеприпасы", никакой принципиальной разницы не будет. Наверняка будут какие-то очень неприятные успешные попадания по российским военным и гражданским и инфраструктурным объектам, но ничего сверхъестественного здесь пока не просматривается», — поделился мнением Стефанович.

Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин рассказывал НСН, что отстранением ряда ведущих союзников от предстоящей рабочей встречи НАТО Дональд Трамп хочет снизить эскалацию по украинскому треку и «отомстить» критикам его политики.

