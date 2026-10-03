На шахте в Свердловской области один человек погиб при обрушении горной породы
Один человек погиб при локальном обрушении горной породы на шахте «Черемуховская-Глубокая» в Свердловской области. Об этом сообщила прокуратура региона.
По предварительным данным, инцидент произошел 3 октября около 06.40 (04.40 мск).
«На шахте... вблизи г. Североуральска на горизонте 1040 м. произошло локальное обрушение горной породы. Из-под завала... извлечено тело мужчины без признаков жизни», - отметили в ведомстве.
После ЧП проводится проверка. Шахта продолжает работать штатно.
Ранее в Кемеровской области на шахте «Распадская» произошло возгорание в демонтажной камере.
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