На шахте в Свердловской области один человек погиб при обрушении горной породы

Один человек погиб при локальном обрушении горной породы на шахте «Черемуховская-Глубокая» в Свердловской области. Об этом сообщила прокуратура региона.

По предварительным данным, инцидент произошел 3 октября около 06.40 (04.40 мск).

«На шахте... вблизи г. Североуральска на горизонте 1040 м. произошло локальное обрушение горной породы. Из-под завала... извлечено тело мужчины без признаков жизни», - отметили в ведомстве.

После ЧП проводится проверка. Шахта продолжает работать штатно.

Ранее в Кемеровской области на шахте «Распадская» произошло возгорание в демонтажной камере.

