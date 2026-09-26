МО: ВС РФ в Киеве поразили центр обработки данных, поддерживавший системы «Старлинк»

Кроме того, был уничтожен автомобильный мост в населенном пункте Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения подразделениям ВСУ, пишет RT. Также ВС РФ удалось поразить логистический центр «Новая почта», осуществлявший хранение военных грузов для украинской армии.

К тому же в акватории Черного моря было поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения, добавили в министерстве.

Ранее в МО объявили, что минувшей ночью субботы над территорией страны силы ПВО сбили 645 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».