Военный эксперт предсказал массовый выезд жителей из Киева после ударов ВС РФ

В Минобороны подтвердили поражение аккумуляторного парка хранения энергии в Гореничах Киевской области, центра обработки данных «Де Ново» в городе и коммуникационного центра, действовавшего в интересах ВСУ. Масштабные очаги возгорания зафиксированы на территориях Киевской ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Трипольской ТЭС.



Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что приоритетными целями вновь стали дата-центры и объекты управления. По его словам, так хотят лишить военные формирования связи и интернета, нанести удар по логистике, транспорту и госуправлению. Эксперт не исключил, что ищут уже не центральные учреждения, а резервные.



Применение столь дорогостоящего вооружения, как «Цирконы», по его мнению, свидетельствует о безусловном характере поражения целей. Он добавил: удары наносились и по всему, что связано с производством и сборкой оружия. В том числе «Фламинго» и беспилотники.

Дандыкин в разговоре с «АиФ» подчеркнул, что удары по энергетике не оставят украинских властей без тепла, а вот жителям Киева придется уезжать из столицы. Генераторы, считает он, перекинули в бункеры и на Банковую. При необходимости они могут переместиться на запасные площадки во Львове, Ивано-Франковске и Закарпатье.

Ранее летчик Владимир Попов объяснил, зачем российским дронам «Герань» «усы».

