Военный эксперт предсказал массовый выезд жителей из Киева после ударов ВС РФ
В ночь на 1 октября российские военные нанесли массированный удар по киевской военной и энергетической инфраструктуре. Цели в столице Украины атаковали как минимум 19 ракет, включая баллистические «Цирконы-М», гиперзвуковые «Цирконы», ракеты комплексов С-400, модернизированных под класс «земля — земля», и противокорабельные «Ониксы».
В Минобороны подтвердили поражение аккумуляторного парка хранения энергии в Гореничах Киевской области, центра обработки данных «Де Ново» в городе и коммуникационного центра, действовавшего в интересах ВСУ. Масштабные очаги возгорания зафиксированы на территориях Киевской ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Трипольской ТЭС.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что приоритетными целями вновь стали дата-центры и объекты управления. По его словам, так хотят лишить военные формирования связи и интернета, нанести удар по логистике, транспорту и госуправлению. Эксперт не исключил, что ищут уже не центральные учреждения, а резервные.
Применение столь дорогостоящего вооружения, как «Цирконы», по его мнению, свидетельствует о безусловном характере поражения целей. Он добавил: удары наносились и по всему, что связано с производством и сборкой оружия. В том числе «Фламинго» и беспилотники.
Дандыкин в разговоре с «АиФ» подчеркнул, что удары по энергетике не оставят украинских властей без тепла, а вот жителям Киева придется уезжать из столицы. Генераторы, считает он, перекинули в бункеры и на Банковую. При необходимости они могут переместиться на запасные площадки во Львове, Ивано-Франковске и Закарпатье.
Ранее летчик Владимир Попов объяснил, зачем российским дронам «Герань» «усы».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Убытки российских компаний с начала 2026 года выросли на четверть
- Владимир Путин оценил потери России от ударов по НПЗ в один процент ВВП
- Путин заявил о модернизации ядерных сил России на 98%
- Сарафаны и косоворотки: Какие вещи с Московской недели моды перейдут в гардероб россиян
- Россиянин Тетерятников с экипажем Crew-13 отправился к МКС
- Достаточно трех недель: Как привести себя в форму к Новому году
- Путин сообщил, что его внуки готовы работать у него переводчиками с китайского
- Владимир Путин назвал причины распада Советского Союза
- Мать дочери актера Воробьева стала фигурантом уголовного дела по трем статьям
- Путин допустил добрососедские отношения РФ и Японии после решения вопросов