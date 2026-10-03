Шерпа РФ рассказал, когда будет принято решение об участии Путина в саммите G20
Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати в Майами примут ближе к дате мероприятия. Об этом заявил шерпа РФ в G20, глава экспертного управления президента Денис Агафонов.
По его словам, решение о том, будет ли российский лидер участвовать в саммите, пока окончательно не сформулировано.
«Оно будет, безусловно, принято ближе к дате самого мероприятия», - цитирует Агафонова ТАСС.
Саммит G20 пройдет в Майами 14–15 декабря. США пригласили Владимира Путина на мероприятие, в Кремле выразили признательность Вашингтону и сообщили, что Москва проработает это предложение по дипломатическим каналам.
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