В Донецке три человека пострадали при атаке БПЛА
3 октября 202609:31
Юлия Савченко
Три человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Донецке. Об этом заявил глава города Алексей Кулемзин.
«В результате ночной атаки БПЛА в Киевском районе ранения получили мужчины 1957 года рождения и 1986 года рождения», - написал градоначальник на платформе «Макс».
Кроме того, из-за ударов ВСУ пострадала женщина 1959 г. р.
Ранее в Донецке восемь сотрудников МЧС пострадали в результате повторной атаки БПЛА.
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