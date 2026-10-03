В Донецке три человека пострадали при атаке БПЛА

Три человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Донецке. Об этом заявил глава города Алексей Кулемзин.

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«В результате ночной атаки БПЛА в Киевском районе ранения получили мужчины 1957 года рождения и 1986 года рождения», - написал градоначальник на платформе «Макс».

Кроме того, из-за ударов ВСУ пострадала женщина 1959 г. р.

Ранее в Донецке восемь сотрудников МЧС пострадали в результате повторной атаки БПЛА.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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