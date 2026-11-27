«Письма Деду Морозу»: Страны Балтии рассорились из-за границ с Россией
Эстония закрывает границу с Россией, за что подвергается критике стран-соседей, напоминающих о сложных экономических временах Прибалтики.
Правительство Эстонии постановило с 1 декабря закрыть все пункты пропуска на границе с Россией, в том числе последние три КПП: «Нарва‑1», «Койдула» и «Лухамаа». Решение стало кульминацией многолетнего ужесточения правил пересечения границы.
Поводом для радикального шага послужило ЧП в поселке Виймси под Таллином: там была предпринята попытка поджога предприятия по производству дронов Threod Systems. Эстонские власти заявили о задержании восьми жителей Латвии и бездоказательно связали инцидент с российской стороной. При этом в августе в аналогичной ситуации — при попытке поджога оборонного предприятия Milrem Robotics — были задержаны трое граждан Латвии.
Эти обстоятельства вызвали серьезные сомнения в обоснованности обвинений. Независимый депутат парламента Варро Вооглайд предположил, что поджоги могли быть провокацией эстонских спецслужб, призванной создать формальный повод для закрытия границы. Оппозиционный публицист Эйно Ингерман обратил внимание на логические нестыковки: если исполнители августовского поджога уже были задержаны, как они могли участвовать в новом инциденте? Ингерман также не исключил, что вербовка исполнителей могла вестись через интернет представителями спецслужб разных стран, включая Украину, Латвию, Эстонию и Великобританию.
Несмотря на постепенное ужесточение режима, пункты пропуска оставались крайне востребованными: за 2025 год границу в обоих направлениях пересекли более миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Налогово-таможенного департамента Эстонии. «Известия» отмечают, что около 48% пересечений пришлось на граждан России (преимущественно с видами на жительство в странах ЕС), 24% — на граждан Эстонии, 10% — на обладателей «серых паспортов» (эстонских неграждан), остальные — на граждан других государств. Большинство поездок совершалось с семейными, дружескими или туристическими целями.
ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ И ГУМКОРИДОР
Особенно болезненным закрытие границы станет для Нарвы: по оценке мэра города Яана Тоотса, до 75% ее жителей имеют родственные связи в России. Для города, пережившего длительный промышленный упадок после 1991 года, инфраструктура обслуживания транзитных путешественников (гостиницы, кафе, рестораны) стала важным подспорьем. Ее исчезновение нанесет серьезный удар по местной экономике.
Мэр Нарвы Яан Тоотс в эфире передачи Otse uudistemajast (ERR) призвал сделать исключение для жителей приграничных районов, чьи родственники живут в России. Он образно сравнил просьбы горожан с письмами Деду Морозу: люди надеются, что к Рождеству власти откроют «коридор» через границу. Тоотс также предложил ввести временный пограничный контроль на границе Эстонии с Латвией, поскольку через соседнюю страну по‑прежнему можно попасть в Россию. Кроме того, он предупредил о рисках для промышленности.
«Что произойдет, если Россия в ответ закроет железную дорогу? Такие слухи есть. Тогда у нас немедленно остановится завод по переработке редкоземельных металлов в Силламяэ, откуда сырье поступает на нарвский завод по производству магнитов, где работают 380 человек. Он остановится. Так что все это совсем не шутки», — сказал Тоотс.
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро признал, что Нарва и волость Сетомаа могут потерять часть доходов, а последствия затронут даже тех жителей, которые сами не пересекают границу. В ближайшие недели правительство планирует обсудить меры поддержки муниципалитетов и предпринимателей, включая программы переобучения персонала.
Президент Эстонии Юлле Мадизе выступила за смягчение решения. Она подчеркнула, что существует немало людей, которым по объективным причинам необходимо пересекать границу — например, чтобы навестить супруга или ребенка, не имеющего возможности переехать в Эстонию. Мадизе напомнила, что ранее предлагала предусмотреть специальные механизмы для таких случаев, а также для нужд дипломатов и процедур высылки лиц, действующих против интересов государства.
РЕАКЦИЯ ЛАТВИИ И ЛИТВЫ
Решение Эстонии вызвало недовольство в Латвии. Премьер‑министр Андрис Кулбергс раскритиковал Таллин за «поспешное решение», принятое, по его мнению, в преддверии президентских выборов в Эстонии. Он настаивает, что подобные меры должны приниматься совместно всеми тремя странами Балтии, чтобы избежать перекосов в транспортных и грузовых потоках.
Кулбергс опасается роста нагрузки на латвийско‑российские пункты пропуска, что создаст дополнительные трудности для пограничников. При этом Латвия сама находится в состоянии острых дискуссий: радикальные националисты требуют полного закрытия границы, и премьер‑министр согласился рассмотреть их требования, включив представителей фракции в состав правительства. Однако экономические аргументы сдерживают решительные шаги. Министр иностранных дел Гиртс Яунземс указал, что прекращение транзита российского зерна через Латвию потребует дотаций портам и железной дороге в размере от 50 до 100 миллионов евро, а ежегодные потери перевозчиков и портовой инфраструктуры могут достичь 290 миллионов евро.
В стране проходят митинги националистов, протестующих против транзита российского зерна, некоторые угрожают блокировать железнодорожные пути. Тем не менее правительство пока воздерживается от радикальных мер, балансируя между общественным давлением и экономическими интересами. Кулбергс заявил, что ждет рекомендаций спецслужб и склоняется не к полному закрытию границы, а к регулированию возросшего транспортного потока.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что закрытие латвийских пунктов пропуска осложнит поездки граждан ЕС в северо‑западные регионы России, которыми регулярно пользуются жители Евросоюза.
Литва пока не намерена следовать примеру Эстонии. Руководитель Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT) Донатас Шкарнулис заявил, что не видит необходимости закрывать границу с Россией.
«В настоящее время, на мой взгляд, ситуация еще не настолько серьезная, чтобы закрывать пункты пограничного контроля», — сказал он.
СТРАНЫ БАЛТИИ НАКРЫВАЕТ ВОЛНА СОКРАЩЕНИЙ
Самое масштабное сокращение объявил эстонский государственный концерн Eesti Energia, сообщает Baltnews. По итогам консультаций уведомления получат 343 сотрудника вместо изначально запланированных 390. Больше всего рабочих мест упразднят в дочерних структурах — 204 в Enefit Industry и 85 в Enefit Power, еще 54 — в материнской компании. Основная часть сокращений придется на уезд Ида-Вирумаа на северо-востоке страны. Руководство концерна объясняет решение необходимостью привести структуру затрат к долгосрочной прибыльности и завершением крупных проектов, в первую очередь под удар попал ремонтный персонал.
Одновременно сокращения идут и в технологическом секторе, передает «Деловой Петербург». CRM-разработчик Pipedrive 24 ноября уведомил Кассу по безработице об увольнении 236 человек в Эстонии — это 62% местного персонала из примерно 380 сотрудников. Одновременно закрываются офисы компании в Лиссабоне (220 человек) и Праге (40). Гендиректор Паулу Куньи объяснил решение распространением искусственного интеллекта: бесплатный трафик, на котором строился рост, резко сократился, а клиенты ждут от софта большего.
Телеком-группа Telia анонсировала около 900 сокращений в Северной Европе и Прибалтике, из которых примерно 100 придутся на Эстонию. Компания рассчитывает сэкономить около 88 млн евро в год и перенести часть клиентского сервиса на искусственный интеллект. Список дополняют букмекерский оператор Coolbet (VG Estonia OÜ), начавший коллективное сокращение на таллинской штаб-квартире — под угрозой от 131 до 134 позиций, почти половина местного персонала, — и ритейлер Prisma Peremarket, который уведомил об увольнении 67 сотрудников, покидая эстонский рынок.
По данным Литовской службы занятости, с января по сентябрь 2026 года ведомство получило 70 уведомлений о групповых увольнениях на 3076 сотрудников против 46 уведомлений на 1600 человек годом ранее. Число уведомлений выросло на 52%, количество предупрежденных работников — более чем на 80%, сообщила пресс-служба компании по управлению кредитными рисками Creditreform Lietuva. Лидирует производственный сектор, на сферу IT и связи пришлось 370 человек.
Крупнейшее единовременное сокращение проводит производитель автокомпонентов Aumovio (бывший Continental): он закрывает завод в Каунасе с 800 работниками, передает LRT. Решение объяснено снижением спроса и усложнившейся логистикой; закрытие запланировано до середины 2028 года. Производитель древесноволокнистых плит Homanit Lietuva уведомил службу занятости об увольнении 228 человек из-за приостановки производства. Единственный в Прибалтике производитель холодильников Snaigė инициировал банкротство и увольняет 190 сотрудников: обязательства перед кредиторами превышают 12 миллионов евро, убыток за прошлый год составил 670 тысяч, сообщил «Спутник Литва» со ссылкой на пресс-службу компании. Финансовый сектор представляет Danske Bank Литва, ранее объявивший о сокращении 114 позиций со ссылкой на цифровизацию и автоматизацию процессов, передает Uzdarbiai.lt.
Наиболее драматичная ситуация сложилась в авиакомпании airBaltic. В рамках реструктуризации на фоне банкротства она планирует сократить от 500 до 700 рабочих мест в Риге, Вильнюсе и Таллине. По данным Латвийского авиационного профсоюза (LAA), речь идет примерно о 100 пилотах и 200 бортпроводниках; профсоюз уже заявил о нарушениях в процедуре отбора увольняемых. Reuters сообщает, что части персонала предлагают выбор: увольнение с компенсацией, понижение в должности или временную командировку в национальную авиакомпанию Папуа — Новой Гвинеи.
Банковский сектор представляет Swedbank: он планирует сократить около 500 сотрудников по всей группе, из них порядка 100 — в странах Балтии, где работает более шести тысяч человек, сообщается на портале телерадиовещателя ERR. Председатель правления банка в Эстонии Олави Лепп связал реорганизацию с внедрением искусственного интеллекта, который финансовая группа тестирует более чем в 90 приложениях.
Общую картину дополняет статистика Госагентства занятости Латвии (NVA): только к концу мая 2026 года 16 предприятий заявили о планах коллективно уволить 1317 человек. Сокращения затрагивают производство, строительство, транспорт, финансы и торговлю.
Россия сейчас никак не может защитить русскоязычных жителей Латвии, единственный совет, который им можно дать, — покинуть Прибалтику, сказал ранее в эфире НСН член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.
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