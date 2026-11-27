СТРАНЫ БАЛТИИ НАКРЫВАЕТ ВОЛНА СОКРАЩЕНИЙ

Самое масштабное сокращение объявил эстонский государственный концерн Eesti Energia, сообщает Baltnews. По итогам консультаций уведомления получат 343 сотрудника вместо изначально запланированных 390. Больше всего рабочих мест упразднят в дочерних структурах — 204 в Enefit Industry и 85 в Enefit Power, еще 54 — в материнской компании. Основная часть сокращений придется на уезд Ида-Вирумаа на северо-востоке страны. Руководство концерна объясняет решение необходимостью привести структуру затрат к долгосрочной прибыльности и завершением крупных проектов, в первую очередь под удар попал ремонтный персонал.

Одновременно сокращения идут и в технологическом секторе, передает «Деловой Петербург». CRM-разработчик Pipedrive 24 ноября уведомил Кассу по безработице об увольнении 236 человек в Эстонии — это 62% местного персонала из примерно 380 сотрудников. Одновременно закрываются офисы компании в Лиссабоне (220 человек) и Праге (40). Гендиректор Паулу Куньи объяснил решение распространением искусственного интеллекта: бесплатный трафик, на котором строился рост, резко сократился, а клиенты ждут от софта большего.

Телеком-группа Telia анонсировала около 900 сокращений в Северной Европе и Прибалтике, из которых примерно 100 придутся на Эстонию. Компания рассчитывает сэкономить около 88 млн евро в год и перенести часть клиентского сервиса на искусственный интеллект. Список дополняют букмекерский оператор Coolbet (VG Estonia OÜ), начавший коллективное сокращение на таллинской штаб-квартире — под угрозой от 131 до 134 позиций, почти половина местного персонала, — и ритейлер Prisma Peremarket, который уведомил об увольнении 67 сотрудников, покидая эстонский рынок.

По данным Литовской службы занятости, с января по сентябрь 2026 года ведомство получило 70 уведомлений о групповых увольнениях на 3076 сотрудников против 46 уведомлений на 1600 человек годом ранее. Число уведомлений выросло на 52%, количество предупрежденных работников — более чем на 80%, сообщила пресс-служба компании по управлению кредитными рисками Creditreform Lietuva. Лидирует производственный сектор, на сферу IT и связи пришлось 370 человек.

Крупнейшее единовременное сокращение проводит производитель автокомпонентов Aumovio (бывший Continental): он закрывает завод в Каунасе с 800 работниками, передает LRT. Решение объяснено снижением спроса и усложнившейся логистикой; закрытие запланировано до середины 2028 года. Производитель древесноволокнистых плит Homanit Lietuva уведомил службу занятости об увольнении 228 человек из-за приостановки производства. Единственный в Прибалтике производитель холодильников Snaigė инициировал банкротство и увольняет 190 сотрудников: обязательства перед кредиторами превышают 12 миллионов евро, убыток за прошлый год составил 670 тысяч, сообщил «Спутник Литва» со ссылкой на пресс-службу компании. Финансовый сектор представляет Danske Bank Литва, ранее объявивший о сокращении 114 позиций со ссылкой на цифровизацию и автоматизацию процессов, передает Uzdarbiai.lt.

Наиболее драматичная ситуация сложилась в авиакомпании airBaltic. В рамках реструктуризации на фоне банкротства она планирует сократить от 500 до 700 рабочих мест в Риге, Вильнюсе и Таллине. По данным Латвийского авиационного профсоюза (LAA), речь идет примерно о 100 пилотах и 200 бортпроводниках; профсоюз уже заявил о нарушениях в процедуре отбора увольняемых. Reuters сообщает, что части персонала предлагают выбор: увольнение с компенсацией, понижение в должности или временную командировку в национальную авиакомпанию Папуа — Новой Гвинеи.

Банковский сектор представляет Swedbank: он планирует сократить около 500 сотрудников по всей группе, из них порядка 100 — в странах Балтии, где работает более шести тысяч человек, сообщается на портале телерадиовещателя ERR. Председатель правления банка в Эстонии Олави Лепп связал реорганизацию с внедрением искусственного интеллекта, который финансовая группа тестирует более чем в 90 приложениях.

Общую картину дополняет статистика Госагентства занятости Латвии (NVA): только к концу мая 2026 года 16 предприятий заявили о планах коллективно уволить 1317 человек. Сокращения затрагивают производство, строительство, транспорт, финансы и торговлю.

Россия сейчас никак не может защитить русскоязычных жителей Латвии, единственный совет, который им можно дать, — покинуть Прибалтику, сказал ранее в эфире НСН член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

