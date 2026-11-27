СМИ: Европа ошиблась, не прислушавшись к словам Путина о безопасности
Европа ошиблась, не прислушавшись к словам президента России Владимира Путина о необходимости обсуждения новой архитектуры безопасности, сообщает American Conservative.
По данным журнала, лидерам европейских стран следует не только быть более открытыми к обсуждению более широкой европейской архитектуры безопасности в рамках мирных переговоров между Москвой и Киевом, но и не проявлять шока и удивления. В статье говорится, что российский лидер неоднократно поднимал данный вопрос задолго до начала конфликта вокруг Украины, в том числе и во время известной Мюнхенской речи, но лидеры Европейского союза предпочли проигнорировать его предупреждения.
Издание отмечает, что на Западе неверно трактуют требования Москвы относительно новой структуры европейской безопасности, связывая воедино Североатлантический альянс и Евросоюз. Такой подход только усложняет возможность договориться с РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею решения украинского конфликта через безопасность в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Европа ошиблась, не прислушавшись к словам Путина о безопасности
- Песков: Расширился функционал ИИ при подготовке «прямой линии» с Путиным
- Кравцов: Последние звонки в школах запланированы на 26 мая
- Стартовал сбор обращений на «прямую линию» Путина
- Мерц призвал сократить бюджет ЕС более чем на €200 млрд
- Киев связался с главой МИД Ливии после инцидента в Бенгази
- Госдума приняла закон о срочной службе в пожарных подразделениях
- Пашинян высказался о прекращении деятельности Погранслужбы России в Армении
- Макрон пожаловался на успехи России в сельском хозяйстве
- Россия первой в мире представила балет с роботами