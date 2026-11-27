По данным журнала, лидерам европейских стран следует не только быть более открытыми к обсуждению более широкой европейской архитектуры безопасности в рамках мирных переговоров между Москвой и Киевом, но и не проявлять шока и удивления. В статье говорится, что российский лидер неоднократно поднимал данный вопрос задолго до начала конфликта вокруг Украины, в том числе и во время известной Мюнхенской речи, но лидеры Европейского союза предпочли проигнорировать его предупреждения.

Издание отмечает, что на Западе неверно трактуют требования Москвы относительно новой структуры европейской безопасности, связывая воедино Североатлантический альянс и Евросоюз. Такой подход только усложняет возможность договориться с РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею решения украинского конфликта через безопасность в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

